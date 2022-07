Calciomercato Inter, non solo Skriniar: la cessione fa tremare Inzaghi

L’Inter deve vendere per regalare ad Inzaghi nuovi innesti: oltre a Skriniar (finito nel mirino del PSG), anche un altro top può andare via.

Resta forte, in casa Inter, la delusione per il mancato arrivo di Gleison Bremer. Il brasiliano era stato a lungo corteggiato dall’amministratore delegato Beppe Marotta ma, alla fine, ha deciso di dire “sì” alla proposta ricevuta dalla Juventus. Tutto da rifare quindi per il club, che a breve sarà chiamato a definire il futuro di Milan Skriniar: il PSG, infatti, non ha intenzione di abbandonare la pista.

Per ora le parti risultano distanti. I transalpini, infatti, hanno messo sul piatto 60 milioni cash più 5 di bonus legati a determinati obiettivi. Troppo poco per i nerazzurri, che continuano a chiederne almeno 70. L’esito della trattativa condizionerà le prossime operazioni di mercato. In caso di partenza dello slovacco, ad esempio, la società lo sostituirà prendendo due difensori: i nomi sono quelli di Nikola Milenkovic, Merih Demiral e Manuel Akanji.

Se invece l’ex Sampdoria dovesse restare, allora saranno altri elementi della rosa a dover fare le valigie. I riflettori sono puntati su Denzel Dumfries autore di una buona stagione dal punto di vista realizzativo (5 gol e 7 assist in 45 gare). Per l’olandese, in particolare, si potrebbero aprire presto le porte della Premier League.

Inter, se resta Skriniar parte Dumfries: può andare in Premier

A lui, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è molto interessato il Manchester United. Il tecnico Erik Ten Hag lo stima ed ha chiesto alla propria dirigenza di fare tutto il possibile per acquistarlo. Il colpo è possibile, ma i Red Devils dovranno prima cedere Aaron Wan-Bissaka e poi soddisfare le richieste economiche di Marotta che valuta Dumfries almeno 40 milioni.

Occhio, inoltre, al Chelsea con cui l’amministratore delegato nerazzurro ha avuto modo di parlare di recente. In attesa di sviluppi, a portare risorse fresche da reinvestire ci penserà Andrea Pinamonti: la punta, fino a qualche giorno fa, era ad un passo dall’Atalanta mentre ora c’è da registrare l’inserimento concreto del Sassuolo, impegnato in queste ore a definire il passaggio di Gianluca Scamacca al West Ham.