“È fatta al 90%”: Inter, stavolta il colpo è in chiusura

L’Inter attende di capire cosa ne sarà di uno dei suoi big: ora l’operazione può decollare, la chiusura sarebbe davvero vicina.

L’Inter continua a muoversi sul mercato. Sotto la luce dei riflettori continua ad esserci un giocatore in particolare. Ora l’operazione può decollare davvero e la chiusura sembra essere più vicina che mai. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Dalla Francia arrivano novità che riguardano Milan Skriniar. Il difensore sembrerebbe ora essere davvero molto vicino al PSG. Le trattative starebbero, infatti, procedendo a gonfie vele e il trasferimento a Parigi adesso appare più concreto che mai.

Il difensore, quindi, pur avendo ripreso ad allenarsi sotto la guida di Simone Inzaghi, attende di comprendere cosa effettivamente il destino vuole riservargli. Il Paris Saint-Germain non intende sicuramente mollare di un millimetro l’operazione che potrebbe portarlo a trasferirsi nella città francese.

Calciomercato Inter, Skriniar-PSG sempre più vicini. C’è l’annuncio dalla Francia: “È fatta al 90%”

L’Inter è stata chiara: Milan Skriniar può partire ma l’offerta per lui dev’essere più che consistente. Il club nerazzurro ha, infatti, inizialmente chiesto 80 milioni di euro, cifra che sarebbe potuta (e che potrebbe effettivamente) scendere fino a 70. Il PSG, dal canto suo, vuole portarlo all’interno delle sue fila e le trattative stanno perciò procedendo a gonfie vele.

Dalla Francia sono a tal proposito più che sicuri. Come riferito dal giornalista Grenier (vicino all’ambiente del PSG), tramite il suo profilo ‘Twitter’, quindi: “Milan Skriniar al PSG è fatta al 90%“. Parole queste che non lasciano poi tanti dubbi. Il popolo nerazzurro si sta preparando all’idea che il difensore non sia più nella lista degli incedibili. La Serie A, perciò, sarebbe ora vicina a perdere di un altro big esperto proprio del reparto difensivo.