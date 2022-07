Napoli ceduto, l’annuncio in diretta spiazza: “Offerta miliardaria”

Incredibile rivelazione da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Dichiarazioni sulle presunte offerte per il club.

Intervista ricca di spunti quella che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il patron del Napoli ha spaziato da Mertens a Koulibaly, passando per le nuove maglie e il lancio della campagna abbonamenti.

I tifosi del Napoli dovranno purtroppo rassegnarsi all’idea di addio dell’attaccante belga. Il miglior marcatore della storia azzurra lascia Napoli, seguendo le orme di altre vecchie colonne azzurre che, quest’estate hanno lasciato il Maradona. Lo stesso Koulibaly, ceduto al Chelsea, senza dimenticare l’ex capitano Insigne, il portiere Ospina e il terzino Ghoulam.

Chi invece, al momento, sembra che resterà a Napoli è proprio il presidente De Laurentiis. Nelle scorse settimane erano circolate voci di una cessione del club partenopeo. Voci subito smentite, con tanto di comunicato ufficiale. Quest’oggi però De Laurentiis ci ha tenuto a ribadire la situazione: al momento nessuna cessione del club.

Napoli, De Laurentiis chiarisce: “Ricevo tantissime offerte, ma…”

“Da un anno e mezzo sto ricevendo tantissime offerte.” ha chiarito De Laurentiis durante l’intervista a Radio Kiss Kiss. “Sono arrivate proposte da fondi americani e arabi anche per il Bari. Qualche anno fa mi proposero 900 milioni per il Napoli. Spesso ci provano a fare offerte per il Bari. Tutte rispedite al mittente. Addirittura sono arrivati a farmi un’offerta miliardaria. Mi hanno proposto, per tutta la FilmAuro, la cifra di 2,5 miliardi! Anche stavolta la risposta è stata la stessa: offerta rispedita al mittente.”

Senza alcun dubbio offerte pesanti, che avrebbero fatto vacillare chiunque. Non De Laurentiis a quanto pare. “Perché dovrei rifiutare di divertirmi con il calcio?” la motivazione con cui ha concluso il presidente.