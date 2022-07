Roma, Dybala è avvisato: la decisione di Mourinho è irreversibile

Roma, Paulo Dybala è avvisato, Josè Mourinho non ha intenzione di cambiare idea e di rivoluzionare i piani della squadra giallorossa.

La Roma di Josè Mourinho è al lavoro per giungere preparata all’avvio del prossimo campionato di Serie A. Il club giallorosso prosegue la preparazione estiva in Portogallo, dove è arrivato anche il nuovo acquisto Paulo Dybala.

L’ex Juventus è alla ricerca della migliore condizione fisica. I suoi allenamenti, infatti, procedono spediti sotto gli ordini dello Special One e dello staff dell’allenatore portoghese. Questa sera, proprio in Portogallo, è in programma l’ultima amichevole della Roma sul suolo lusitano.

Roma-Nizza, Dybala sarà assente: Mourinho ha deciso

Questa sera, alle ore 20.00, la Roma di Mourinho affronterà il Nizza in una gara amichevole. I giallorossi sono vogliosi di fare bella figura, ma bisognerà mettere in scena qualche attenzione particolare per evitare guai seri.

Dopo il brutto infortunio di Darboe che nella partita contro il Portimonense ha riportato la lesione ai legamenti crociati, come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, Mourinho non pare intenzionato a schierare in campo Paulo Dybala. L’ex attaccante della Juventus non scende in campo dagli inizi di giugno, quando ha affrontato con la sua Argentina la Nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini. Mourinho non vuole correre rischi visto che dopo lo stop a Darboe i suoi piani si sono complicati.