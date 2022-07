“150 milioni…”: Bologna, salti di gioia per Mihajlovic e i tifosi

Il Bologna si prepara alla nuova stagione in Serie A e adesso pensa in grande: 150 milioni a disposizione che fanno gioire Mihajlovic e i tifosi.

Per il Bologna si inizia fin da subito, in previsione della stagione 2022/23, a pensare in grande. Sono, infatti, pronti 150 milioni di euro per guardare al futuro. Una cifra che fa ovviamente gioire Sinisa Mihajlovic, sempre a capo del progetto, e l’intero ambiente rossoblù. Ecco di cosa si tratta.

A parlare del club rossoblù e di quello che la società ha in cantiere per il futuro è stato con la sua edizione odierna il ‘Corriere di Bologna’. Il club, quindi, pensa sempre in grande e per questo motivo ha a disposizione una cifra del calibro di 150 milioni di euro.

Soldi che serviranno per attuare i lavori allo Stadio Renato Dall’Ara della città, in modo da renderlo ancora più performante alle esigenze della Serie A. Un restyling che porta con sé anche voglia di novità e di sport, come riferito appunto dal quotidiano.

Bologna, 150 milioni di euro per procedere con il restyling dello Stadio Renato Dall’Ara: il club pensa in grande per la gioia di Mihajlovic

Come titolato, quindi, dal ‘Corriere di Bologna’: “Dall’Ara, la storia infinita: un restyling da 150 milioni tra sport e voglia di nuovo“. La voglia di novità è tanta, così come la voglia di affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione di Serie A. Mihajlovic e i suoi vogliono dare il meglio di sé.

Entro l’anno, quindi, c’è anche la volontà di emanare il bando per procedere poi con i lavori. L’obiettivo è quello di svolgere tutto entro la fine del 2023. La Serie A è la casa in cui il club vuole restare più a lungo possibile. E rendere l’impianto sportivo quanto più adeguato possibile ora occupa la maggior parte delle idee della società rossoblù.