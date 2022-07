Calciomercato, colpo di scena Messi: “Non è ancora finita…”

Colpo di scena in ottica calciomercato riguardo il futuro di Messi? Il campione del PSG pensa alla prossima stagione, ma l’annuncio spiazza.

Occhio PSG, l’annuncio può adesso cambiare tutte le carte in tavola. Il futuro di Lionel Messi, infatti, potrebbe ancora una volta prendere una direzione nuova. L’annuncio del presidente spiazza, ma è anche chiaro. In ottica calciomercato tutto, quindi, può ancora succedere.

Solamente circa un anno fa c’è stato, infatti, la sofferta partenza di Lionel Messi al Barcellona. Il club in cui è diventato grande ha dovuto fare a meno di lui per problemi economici, eppure Laporta non ha mai fino in fondo digerito il suo addio.

Proprio il presidente del Barça, infatti, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della partenza del suo ormai ex giocatore. Ma ha fatto anche intendere che in realtà non si è mai pienamente arreso all’idea di non vedere più Messi tra le file dei blaugrana. Ecco allora che è arrivato, proprio dal numero uno del club, un annuncio inaspettato.

Calciomercato, occhio PSG perché il Barcellona è ancora in agguato per Messi: l’annuncio di Laporta è chiaro

Il presidente del Barcellona, quindi, ha parlato ai microfoni di ‘ESPN’ del futuro del club. E allo stesso tempo anche del futuro di Lionel Messi. L’attaccante, proprio dicendo addio al club de LaLiga, ha circa un anno fa raggiunto il PSG in Francia. Nelle ultime ore Laporta ha però rivelato il suo pensiero in merito a un suo possibile ed eventuale ritorno al Barça.

“Credo, spero e mi auguro che la storia di Messi al Barcellona non sia ancora finita. E penso che sia nostra responsabilità garantire che questo capitolo, che è ancora aperto e non è chiuso, abbia un finale molto più bello rispetto a quello che è stato con la sua. Mi sento in debito con lui? Da presidente del Barça penso di aver fatto quello che dovevo fare. Ma nonostante questo, penso anche di essere in debito con lui, sì”.