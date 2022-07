Non solo Skriniar: occhio Inter, anche un altro big può andarsene

Dopo diversi acquisti l’Inter ha bisogno di sfoltire la rosa. Grandi giocatori ed esuberi sono nel mirino di club italiani ed esteri.

L’ultimo test pre campionato in casa Inter ha portato una brutta sconfitta contro il Lens. Il club nerazzurro lavora sulla fase di preparazione e possono capitare passi falsi e intanto la dirigenza lavora per completare la rosa ed assicurare a Simone Inzaghi una rosa più che competitiva.

La dirigenza dell’Inter ha come obiettivo quello di avere una rosa competitiva ma soprattutto deve salvaguardare il proprio bilancio. Zhang ha dato direttive nette ed entro Giugno del 2023 il club milanese deve finire con un bilancio in positivo. La situazione è al momento poco chiara, il PSG ha rallentato su Skriniar ma allo stesso tempo le big europee guardano con attenzione il club nerazzurro.

Marotta ha effettuato diversi importanti colpi e il calciomercato nerazzurro è finora stato di gran livello. L’Inter ha prelevato giocatori come Asllani, Mkhitaryan e soprattutto Romelu Lukaku, centravanti rientrato a Milano in maniera abbastanza clamorosa. Il Chelsea ha girato in prestito oneroso il belga ed i rapporti tra i due club sono ottimi.

Chelsea, occhi sull’esterno dell’Inter Dumfries

Il club nerazzurro vede Skriniar sempre più vicino alla permanenza, ma non è esclusa la partenza di altre stelle. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il laterale olandese Dumfries potrebbe a sorpresa essere il sacrificato in casa Inter: il giocatore piace sia al Manchester United che al Chelsea con Tuchel che sogna un rinforzo sulla fascia.

Dumfries ha molti estimatori, ma Inzaghi crede molto nel giocatore di spinta della squadra milanese. Anche Marotta reputa Dumfries un giocatore di altissimo livello e non ascolterà offerte inferiori ai 40 milioni di euro. L’Inter potrebbe fare cosi una grossa plusvalenza per un giocatore che solo 12 mesi fa arrivò a meno di 15 milioni.