Calciomercato Juventus, accordo ad un passo: Agnelli ha deciso

Juventus, l’accordo con il calciatore sembra essere sempre più vicino: il patron Andrea Agnelli ha deciso cosa fare, le ultime.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’operato del club bianconero, fino a questo momento, è decisamente positivo visto che la dirigenza è stata in grado di acciuffare Paul Pogba ed Angel Di Maria a parametro zero.

Il colpo Bremer dal Torino, poi, è stato la vera e propria ciliegina sulla torta di una finestra estiva di mercato super. La battaglia con il Milan di Stefano Pioli, l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti sta per iniziare, oramai è questione di poche settimane.

Calciomercato Juventus, Ramsey ad un passo dalla risoluzione

Per provare a ribaltare la classifica dell’ultimo campionato di Serie A, però, servirà non sbagliare alcun passo. Per battere le pretendenti e puntare al vertice della classifica generale sarà necessario l’aiuto di tutti i calciatori presenti in rosa. Massimiliano Allegri fa la conta degli uomini e definisce la strategia, ma tra questi c’è un giocatore che non pare destinato a continuare la sua avventura a Torino.

Si tratta di Aaron Ramsey, centrocampista gallese fuori dal progetto tecnico della Juventus. Il patron Andrea Agnelli ha deciso: la risoluzione consensuale del contratto è l’unica soluzione per liberarsi del pesante ingaggio del ragazzo. Come riferisce ‘Sky Sport’, le parti sono al lavoro per trovare il giusto accordo: Ramsey chiede 4 milioni di euro; la Juve ne mette sul piatto 2.