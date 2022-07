Colpo di scena Juve: il gesto fa gioire i tifosi, è successo nel ritiro negli USA

Piacevole sorpresa per la Juve durante la tournée negli USA. Durante il ritiro arriva l’inaspettata visita che ha colto di sorpresa i tifosi.

La Juve è impegnata negli Stati Uniti dove ieri ha affrontato il Chivas. Gara con diversi spunti che però ha lasciato qualche strascico soprattutto per quanto riguarda le condizioni fisiche di Vlahovic.

Nel day-after ci sono stati poi problemi fisici anche per Pogba, costretto a lasciare l’allenamento. I tifosi della Juve, a fronte di queste due notizie negative, hanno però anche ricevuto una piacevole sorpresa: la visita dell’ex capitano Giorgio Chiellini.

Trasferitosi poche settimane fa ai Los Angeles FC, Chiellini ha approfittato della presenza della sua ex squadra negli Stati Uniti per fare una visita ai suoi ex compagni e al suo ex allenatore. Il difensore si è infatti recato quest’oggi nel ritiro della Juve dove ha salutato i suoi vecchi compagni di spogliatoio. Ad accoglierlo anche Bremer, colui il quale è stato acquistato recentemente dal Torino proprio per prenderne il posto.

Juve, le parole di Chiellini: “Ho visto grande entusiasmo”

Chiellini ha poi rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale di Twitch della Juventus. “Sono molti felice di aver rivisto molti amici. Qui a Los Angeles sto bene. E’ un ambiente diverso dall’Italia, ma sto bene. Non si sono pentito di aver scelto di venire qui e questo mi da una grandissima mano per accettare il presente e le sfide del futuro.”

Infine immancabile il passaggio sulla Juve: “Ieri ho visto il primo tempo dell’amichevole contro il Chivas. Vedo grande entusiasmo, Paul Pogba è stato quel colpo che appunto ti porta grande entusiasmo. L’ambiente ne aveva bisogno per il nuovo progetto. Spero che la Juve faccia un grandissimo campionato quest’anno.”