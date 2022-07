Juventus, Agnelli irrefrenabile: sta per prendere un centravanti

Dopo gli arrivi di Di Maria, Pogba e Bremer, la Juventus di Angelli sta per regalare ad Allegri un centravanti.

Dopo due quarti posti, la Juventus vuole tornare ad essere la regina del campionato. A confermalo è stato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa a Los Angeles, dove i bianconeri sono in tournée: “Sono arrivati calciatori importanti e, dopo che l’anno scorso non abbiamo vinto nessun trofeo, abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”.

Parole sicuramente nette quelle del tecnico toscano, consapevole che la Juventus necessita di un considerevole cambio di marcia dopo la stagione deludente dell’anno scorso. La società, intanto, ha messo a segno vari colpi che sicuramente hanno aumentato il livello tecnico della squadra guidata da Allegri: ovvero Pogba, Di Maria e Bremer.



Se i primi due sono venuti a parametro zero, il brasialino è stato acquistato dal Torino per la bellezza di 50 milioni di euro. Una grossa mano alla Juventus nella rincorsa a Bremer, seguito anche dall’Inter, è arrivata certamente dalla cessione di de Ligt al Bayern Monaco per circa 80 milioni. Tuttavia questi colpi non bastano ad Andrea Agnelli, visto che sta prendendo anche un centravanti.

Juventus, Agnelli sta per prendere Morata

Come scritto su ‘Twitter’ da Franco Leonetti, giornalista esperto del mondo Juventus, la ‘Vecchia Signora’ è vicina a prendere di nuovo Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. I bianconeri, infatti, non avevano esercitato l’opzione a loro favore di circa 35 milioni di euro, ma solo perché ritenevano che fosse una cifra spropositata.

La Juventus, di fatto, è alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. Nelle scorse settimane era girato il nome anche di Arnautovic del Bologna ma il primo obiettivo dei bianconeri è sempre stato Alvaro Morata, anche perché può ricoprire il ruolo di esterno in un attacco a tre.