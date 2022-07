Milan, per il colpo in difesa servono 20 milioni: la strategia di Maldini

Milan, Paolo Maldini ha messo nel mirino un super calciatore per la linea difensiva: servono 20 milioni di euro per portarlo in rossonero.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Il club rossonero è alla ricerca di giovani talenti che possano fare al caso dell’allenatore e che possano far esultare i tifosi. Anche quest’anno l’obiettivo resta la vittoria dello scudetto, ma al momento il mercato non ha regalato colpi super.

Col passaggio di proprietà, Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara hanno dovuto fare i conti con un budget ridotto drasticamente rispetto alle aspettative iniziali. Per questo motivo è necessario puntare calciatori giovani dalla prospettiva interessante.

Calciomercato Milan, nel mirino N’Dicka per la difesa

Come riferiscono i colleghi del ‘Corriere dello Sport’, sulla lunga lista dei desideri della dirigenza del club lombardo sembra essere finito un anche Evan N’Dicka, calciatore francese di origini camerunesi, difensore dell’Eintracht Francoforte.

Il classe 1999 ha una valutazione che si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra considerata troppo alta dal Milan che per il solo Charles De Ketelaere ha intenzione di metterne sul piatto 30. Per questo motivo Paolo Maldini punta allo sconto: uno scenario non impossibile, ma che sicuramente allungherà la trattativa. Solamente la prossima settimana arriveranno, con ogni probabilità, più certezze a tal proposito.