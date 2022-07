Calciomercato Inter, ha rifiutato: vuole il grande ritorno

Il calciatore dell’Inter, in uscita, ha rifiutato la destinazione: per il prosieguo della sua carriera non vuole schiodarsi dal grande sogno

Il calciomercato dell’Inter passa anche attraverso le uscite. Beppe Marotta ha individuato alcuni calciatori che non rientrano tra i piani in vista della prossima stagione e ancora una volta tra i nomi appuntati in cima alla lista c’è anche quello di Alexis Sanchez. Il cileno ancora una volta fatica a trovare una destinazione gradita.



Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, il calciatore ha rispedito al mittente anche le ultime lusinghe arrivate nei suoi confronti dall’Olympique Marsiglia. La formazione francese aveva individuato nel calciatore ex Udinese, Barcellona, Arsenal e Manchester United l’elemento con il quale dare vita al prossimo progetto Champions. L’interista però non è interessato al trasferimento perché ha altri piani per la testa.

Calciomercato Inter, l’Olympique Marsiglia sulle tracce di Sanchez ma lui rifiuta perché vuole solo il Barcellona



Il cileno ha in mente un solo piano per il suo futuro. Secondo ‘TuttoSport’, infatti, l’unica pista in grado di accattivarlo è un ritorno al Barcellona, club nel quale ha giocato in passato. Il momento economico dei blaugrana tuttavia non è semplice e nell’ultimo periodo la società catalana ha scelto di fiondarsi all-in per chiudere l’affare Robert Lewandowski.



Le chance di rivedere Alexis Sanchez con la maglia dei catalani quindi appaiono minime in questo momento ma l’attaccante dell’Inter continua a sognare questa possibilità di mercato ed anche per questo motivo avrebbe rifiutato la proposta dell’Olympique Marsiglia.



Dovesse restare all’Inter, partirebbe ancora indietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi, come testimoniato dalla scorsa stagione quando il cileno non ha mancato di riservare qualche frecciatina all’allenatore piacentino.