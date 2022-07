Niente ritiro e addio: calciomercato Juventus, lo scambio da urlo

La Juventus ha cambiato diversi giocatori della propria rosa negli ultimi giorni. La rivoluzione di Allegri è però tutt’altro che finita.

Dopo un’annata difficile in casa Juventus c’è grande ‘fame’ di vittorie. Il club bianconero sta attuando una vera rivoluzione all’interno della rosa, epurando coloro che non sono nelle idee di Massimiliano Allegri. Il club ha fatto tanti acquisti ed allo stesso tempo, in tanti hanno salutato la squadra bianconera.

I tifosi hanno visto andare via icone come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala mentre sono arrivati giocatori di primo piano come Bremer, Pogba e Di Maria. Il centrale brasiliano, tra l’altro, ha sostituito l’olandese De Ligt, ceduto al Bayern Monaco. Un’autentica rivoluzione e senza dubbio ancora deve finire.

Il reparto che potrebbe avere ulteriori cambiamenti è il centrocampo. Allegri, dopo gli arrivi di Pogba e Zakaria (tra gennaio e giugno) vuole un ulteriore rinforzo per delineare cosi un reparto fondamentale in vista della prossima stagione. Il tecnico ha le idee chiare ed il prossimo obiettivo è un regista.

Juventus, si pensa ad uno scambio con il PSG

Il club bianconero pensa in primis alle uscite e due giocatori fuori dai programmi del club sono Arthur e Rabiot. Il francese, in particolare, è un esubero con un ingaggio molto alto che la società ha intenzione di cedere. Nelle ultime ore i bianconeri hanno annunciato la decisione di spedire Adrien in ritiro con l’Under 23 del club torinese.

Il transalpino è nel mirino di alcuni club di Premier League, ma non solo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Leggo, la Juventus è intenzionata ad inserire Rabiot nel pacchetto per arrivare all’argentino Paredes e lavora ad un grande scambio con i francesi. Il mercato del club bianconero è tutt’altro che finito.