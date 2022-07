Juventus, te lo portano via: la big della Premier si fionda sul calciatore

La Juventus resta vigile sul mercato ma un’operazione di mercato rischia di sfumare: una big inglese si inserisce, la pista è in salita.

La Juventus, dopo l’acquisto di Gleison Bremer, resta vigile sul mercato e nei prossimi giorni ricomincerà a lavorare al fine di regalare al tecnico Massimiliano Allegri nuovi innesti di qualità. In particolare, il club è alla ricerca di un difensore (piace Nikola Milenkovic per il quale si prospetta un altro duello con l’Inter) e un esterno offensivo di corsa e qualità.

Federico Chiesa, infatti, ha ricominciato ad allenarsi dopo il brutto infortunio rimediato a gennaio e la successiva operazione chirurgica. Per rivederlo al top della forma, però, sarà necessario attendere almeno fino a gennaio. Ecco perché i bianconeri, a breve, hanno intenzione di tornare alla carica per Nicolò Zaniolo. Gli ostacoli, però, non mancano e sono di diversa natura.

La società, in primis, deve vendere alcuni degli elementi in esubero. È il caso, ad esempio, di Aaron Ramsey con il quale si sta trattando la rescissione del contratto (lui chiede 4 milioni, sul tavolo ce ne sono 2). In lista di sbarco pure Arthur finito nel mirino dell’Arsenal e Adrien Rabiot, non convocato per la tournée statunitense ed impegnato in questi giorni con l’Under 23. Un altro motivo è legato alla concorrenza di una big della Premier League.

Juventus, il Tottenham vuole Zaniolo: sarà una corsa contro il tempo

Il Tottenham ha messo gli occhi su Zaniolo (8 gol e 9 assist nell’ultima stagione) e da poco ha avuto modo di incontrare il suo agente Claudio Vigorelli al fine di fare il punto della situazione e verificare la fattibilità dell’operazione. Anche gli Spurs, però, prima di poter agire in maniera concreta sono obbligati a cedere: tra gli epurati rientra Giovanni Lo Celso, accostato più volte alla Fiorentina.

Sarà quindi, come spiegato oggi da ‘Tuttosport’, una corsa contro il tempo. La Roma, dal canto suo, attende senza avere alcuna fretta. Il prezzo del giocatore è stato fissato (50 milioni netti) e per lasciarlo andare via i giallorossi non accetteranno contropartite o formule che prevedono il prestito con diritto di riscatto. Tutto è ancora possibile, compresa la permanenza di Zaniolo nella capitale. Per prenderlo e strapparlo a Mourinho servirà una proposta monstre.