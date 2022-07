“Assolutamente…”: Monza, l’annuncio di uno scatenato Galliani

Le ultime dichiarazioni di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, chiariscono alcuni aspetti del calciomercato del club lombardo.

Tra le società più attive sul fronte dei trasferimenti in questa sessione di mercato, il Monza è comunque molto selettivo rispetto alle sue possibilità così come ai profili che possano essere funzionali alla squadra. Nelle ultime settimane il club di Berlusconi e Galliani è alla ricerca di un difensore che completi l’organico brianzolo e diversi sono i nomi presenti in lista.

Fra questi figura quello di Francesco Acerbi. Il 34enne è convinto di voler lasciare la Lazio, sopratutto a causa del rapporto compromesso con i tifosi. In occasione del ritiro estivo della squadra di Sarri, i sostenitori biancocelesti non sono stati esenti da segni di disapprovazione proprio nei confronti del giocatore.

Acerbi sarebbe stato sondato dal Napoli, ma preso in considerazione anche dall’Inter. In nessuno dei due casi è sorta però la trattativa e si è parlato anche di Monza.

Monza, Galliani chiude ad Acerbi e cerca Mingueza

In occasione di un intervento ai microfoni di ‘Sportitalia’, il dirigente Adriano Galliani ha risposto così sull’argomento: “Cerchiamo un difensore, al momento è la nostra priorità. Acerbi? Assolutamente no”. Il profilo prediletto sembra essere, infatti, Oscar Mingueza del Barcellona.

Il centrale catalano non fa parte dei piani del Barcellona, con il quale il contratto è in scadenza nel 2023. La società vorrebbe monetizzare cedendolo e al Monza piace, ma l’ostacolo è dato dall’ingaggio. In Catalogna Mingueza percepisce circa 1 milione di euro all’anno, decisamente fuori budget per il club di Berlusconi. Lo sconto importante potrebbe essere sul cartellino, ma non basterebbe senza fare un passo avanti anche sullo stipendio.