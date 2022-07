Galliani scatenato: doppia ufficialità per il Monza, salti di gioia per Stroppa

Il Monza continua ad incantare sul mercato. In arrivo altri due calciatori, la doppia ufficialità fa esultare il tecnico Stroppa.

Guai a chiamarla semplicemente neopromossa. Il Monza di Berlusconi e Galliani è salito in Serie A per restarci e per farlo a lungo. E il mercato di questa sessione ne è la prova più evidenti. Giovani, italiani e forti: è questa la nuova anima del club brianzolo, alle prese con la prima e storica stagione nel massimo campionato.

Certo la gioventù, ma anche l’esperienza di Ranocchia e Candreva e di quella di un campione d’Europa come Matteo Pessina. Non solo: Galliani è scatenato sul mercato e a breve stringerà anche per Andrea Petagna del Napoli.

Il tutto, però, senza prendere un attimo di pausa. Perché mentre il condor è già alle prese con la sua prossima preda, ha pronte due ufficialità che faranno esultare (e anche parecchio) il tecnico Stroppa.

Monza scatenato, Galliani annuncia due colpi ufficiali: anche Stroppa esulta

E allora eccoli qui i due nuovi rinforzi di casa Monza: Gianluca Caprari e Filippo Ranocchia sono ufficialmente due nuovi calciatori del club brianzolo. Il primo – come reso noto dalla società biancorossa – arriva dal Verona in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro e attivo in caso di determinate condizioni. Il secondo, invece, arriva in prestito secco dalla Juventus.

Un doppio colpo che fa esultare il tecnico Stroppa, che avrà dalla sua altri rinforzi da aggiungere alla propria rosa. Caprari è reduce da una stagione strepitosa col Verona, dove è riuscito a conquistare anche l’azzurro della Nazionale. Ranocchia, invece, è un giovane di belle speranze che proverà a farsi le ossa in una realtà in rampa di lancio come quella del Monza.