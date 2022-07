PSG, annuncio di Galtier sul mercato: Inter e Milan tremano

Entra nel vivo la parte finale del calciomercato del PSG e in qualche modo anche l’Inter è coinvolta insieme al Milan.

La stagione sportiva con affermativo anticipo sta per iniziare in tutta Europa. La kermesse di Qatar 2022 ha anticipato i calendari del Vecchio Continente per lasciare spazio a partire da novembre agli attesissimi Mondiali nella loro prima e inedita versione invernale. Per le società ciò ha comportato anche una grossa accelerata sul fronte del calciomercato, per completare gli organici a disposizione già intorno ai primi giorni di agosto.

È anche il caso del PSG. Con l’arrivo di Christophe Galtier in panchina in luogo dell’argentino Mauricio Pochettino ci sono state delle modifiche all’organico. Il neo-allenatore intervenuto in conferenza stampa ha parlato anche delle prossime mosse, assicurando che “il club è a lavoro per migliorare la rosa”.

In occasione della tournée asiatica, Galtier ha sottolineato che tra il viaggio d’andata e ritorno, a Parigi potrebbero esserci addirittura 4-5 giocatori in più, lasciando così intendere che questa settimana sarà decisiva per alcune trattative aperte.

Settimana decisiva per il PSG: cosa accadrà con Skriniar?

“Saliremo in aereo per 12 ore, dormiremo e quando attireremo avremo 1-2 forse anche 3, 4, 5 giocatori in più”, ha detto testualmente il tecnico. Tra le operazioni menzionate indubbiamente rientra Milan Skriniar. Quantomeno il PSG dovrà decidere se affondare il colpo o mirare altrove.

Il nazionale slovacco è uno dei principali obiettivi ma il costo del cartellino è abbastanza elevato. Inoltre, il PSG è impegnato anche per Renato Sanches da soffiare al Milan, che sembra essersi già arreso rispetto al portoghese. Molte delle mire parigine hanno a che vedere con la Serie A sia in entrata che in uscita. I francesi lavorano anche per Wijnaldum alla Roma e Paredes alla Juve, e proprio questa doppia cessione potrebbe essere fondamentale come bottino da investire per gli innesti di cui sopra.