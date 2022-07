Milan, accordo trovato: il comunicato ufficiale toglie ogni dubbio

Il Milan ha trovato un accordo importante per il futuro della società: i rossoneri vogliono diventare un riferimento innovativo da emulare

Il Milan ha orecchie e occhi sul calciomercato, all’interno del quale cerca soprattutto un trequartista (che risponde al nome di Charles De Ketelaere), ma non perde di vista neppure le altre sfere dell’organizzazione societaria. Quella commerciale è un’altra area di grande interesse per il club rossonero, impegnato nella ricerca di nuovi sponsor con cui monetizzare e far crescere il proprio brand.

A questo proposito, il Milan ha sottoscritto un accordo Il partnership commerciale in questione è Sorare, azienda creatrice del fantacalcio crypto, basato su carte digitali da collezione rintracciabili sotto forma di NFT (token non fungibili). L’azienda diventa Official NFT Fantasy Football Game Partner e Premium Partner del club meneghino.

Milan, lo Chief Revenue Officer Stylsvig: “Vogliamo offrire ai nostri 500 milioni di tifosi una nuova esperienza”

Il Milan aveva già sottoscritto un accordo di licensing con Sorare nella primavera dello scorso anno, ora entra a far parte del suo fantacalcio.

Da questa stagione pertanto oltre due milioni di utenti registrati sulla piattaforma Sorare possono acquistare, scambiare e gestire le carte collezionabili del Milan. Questo rafforzerà anche la sinergia tra il club rossonero e i milioni di suoi tifosi sparsi in giro per il mondo. Questo contribuirà a fare engagement.

Molto positivo in proposito il commento di Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan: “Siamo entusiasti di accogliere Sorare nella nostra famiglia di Premium Partners. Ciò apre una nuova era, insieme ad un brand dinamico e all’avanguardia nell’ambito della rivoluzione NFT. Siamo un club innovativo e vogliamo esplorare questo settore con una strategia definita. L’obiettivo è offrire a oltre 500 milioni di nostri tifosi nel mondo una nuova possibilità per entrare in contatto con la loro squadra del cuore”.

Anche Michael Meltzer, Head of business Development di Sorare, è entusiasta della partnership: “Stiamo costruendo un’esperienza di gioco che mette al centro la passione dei tifosi, permettendo loro di essere più vicini allo sport che amano”.