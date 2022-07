Inter gelata, l’accusa pubblica spiazza il club: tifosi in rivolta

L’accusa sui social network ha scosso l’ambiente dell’Inter: tifosi nerazzurri imbufaliti per quanto successo in queste ultime ore

L’Inter vuole tornare protagonista in Italia dopo aver ceduto lo scettro ai cugini del Milan. Per farlo, Simone Inzaghi cerca ancora un difensore centrale per completare il reparto arretrato. Per il resto, Beppe Marotta si è mosso per tempo per consegnare al tecnico le alternative di cui aveva bisogno tra il centrocampo e l’attacco.

Nel frattempo è diventato virale un tweet di Gary Neville che chiama in causa l’Inter. L’ex difensore del Manchester United, attuale commentatore tecnico sportivo, si è lanciato in un commento sarcastico su Twitter. I tifosi nerazzurri si sono immediatamente scatenati contro di lui, che ha invece strappato la risata di altri.

Inter, furia dei tifosi nerazzurri per il tweet ironico dell’ex difensore del Manchester United Gary Neville

L’ex difensore inglese e ora apprezzato commentatore televisivo Gary Neville ha fatto infuriare i tifosi dell’Inter per un tweet pubblicato nelle scorse ore. L’attuale opinionista tv non è nuovo a prese di posizioni forte e critiche nei confronti di calciatori e società. Questa volta, nel suo mirino è terminata l’Inter.

Tutto è nato quando un utente ha chiesto: “Quali sono gli account migliori da seguire su obbligazioni italiane/problemi bancari? Neville allora non ci ha pensato su due volte e ha ironizzato taggando l’Inter in un post nel quale ha citato il precedente commento.

Naturalmente, la battuta di Neville fa riferimento alle difficoltà attraversate dal gruppo Suning, investito dalla crisi generata dalla pandemia e costretto a cedere durante la sessione di mercato dell’estate scorsa quando ha ceduto contemporaneamente Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Quest’ultimo era terminato nel suo mirino in passato. Nel 2019, anno del suo passaggio dal Manchester United all’Inter. In quel caso ha parlato di un giocatore in sovrappeso.