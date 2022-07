Calciomercato, Balotelli cambia tutto: colpo di scena e addio

Nonostante sia tornato a splendere con la maglia dell’Adana, Balotelli si prepara a lasciare il club turco in questo calciomercato.

Pochi calciatori sono stati protagonisti di rapide ascese e altrettanto rapide cadute come Mario Balotelli. Considerato l’attaccante del futuro dell’Italia non ancora maggiorenne, quando si prendeva spazi nell’Inter del Triplete, Super Mario è sembrato più volte ormai lontano dal calcio che conta per poi rinascere.

Una carriera sicuramente inferiore alle enormi aspettative che lo circondavano, ma comunque certo non da disprezzare. Balotelli ha indossato le maglie di Inter, Manchester City, Milan e Liverpool, ha fatto bene in Francia con Nizza e Olympique Marsiglia, quindi sono arrivati i passaggi a vuoto in provincia, nella sua Brescia e nel primo Monza di Berlusconi.

La scorsa stagione l’ennesima rinascita. Ingaggiato dal semisconosciuto Adana Demirspor guidato da Vincenzo Montella, ha dato spettacolo in Turchia registrando 19 gol in 32 presenze e tornando a candidarsi per la Nazionale. Mancini lo ha escluso dagli spareggi persi per i Mondiali di Qatar 2022, per poi dichiararsi parzialmente pentito della scelta.

32 anni il prossimo 12 agosto, Super Mario sembrava aver trovato la sua dimensione ideale all’Adana. Ma adesso tutto è cambiato, e le ultime notizie lo rendono nuovamente protagonista del calciomercato estivo. Nessun ritorno in Italia, come era stato ipotizzato nelle scorse settimane, ma un sempre più probabile trasferimento in Svizzera nelle file del Sion.

Balotelli si prepara a lasciare l’Adana?

Come riportato dal quotidiano svizzero Blick, infatti, sabato scorso ci sarebbe stata una videochiamata tra la dirigenza del club svizzero, che da tempo segue Super Mario, e quella dell’Adana. Un colloquio rapido e franco, in cui la società turca avrebbe fissato il prezzo per il cartellino del suo attaccante.

Balotelli ha saltato l’amichevole con il Pescara persa 2-1 dal suo attuale club e potrebbe fare lo stesso nella gara in programma con il Napoli mercoledì. Proprio quel giorno, secondo il quotidiano elvetico, dovrebbe infatti raggiungere la Svizzera. E se nel frattempo le due parti avranno trovato l’intesa firmare per il suo nuovo club.

Ma quanto è vicina questa possibilità? Il DS del Sion Barthélémé Constantin ha dichiarato a Blick che quella con l’Adana “è stata una discussione aperta. Ora dobbiamo analizzare la situazione. Spero che si possa trovare una soluzione in fretta, magari nei prossimi giorni. Non vogliamo far perdere tempo ai turchi su questa faccenda”.

Trapela ottimismo insomma. Super Mario Balotelli sembra pronto a scrivere l’ennesimo capitolo della sua carriera.