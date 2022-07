“Incontro a breve”: Bologna, Mihajlovic spiazzato dal mercato

Il club francese spinge per acquistare il giocatore rossoblù, ma il Bologna non ha necessità e soprattutto fretta di cedere. Le ultime per il giocatore di Mihajlovic.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic pensa al futuro e a come affrontare al meglio la stagione di Serie A che si sta avvicinando. Non ha perciò al momento la fretta di vendere i suoi giovani talenti, soprattutto perché da poco ha ceduto il cartellino di Aaron Hickey. Il club francese ha tuttavia puntato il giocatore e vuole avviare i colloqui per lui il prima possibile.

Dalla Ligue1, quindi, il club francese guarda con interesse in Serie A e tra le file rossoblù. Il Rennes è infatti interessato fortemente al profilo di Arthur Theate e vorrebbe per questo motivo intraprendere i primi colloqui con la società italiana.

Il Bologna da parte sua non ha comunque molta fretta di vendere e sta valutando ogni possibile risvolto. Mentre il Rennes, dopo aver visto sfumare il colpo per Kim Min-jae (che sta per firmare il suo nuovo contratto con il Napoli), vorrebbe assicurarsi il cartellino del giocatore. A breve le parti sarebbero perciò in procinto di incontrarsi.

Bologna, il Rennes vorrebbe sfruttare questa finestra di calciomercato per arrivare al cartellino di Theate

Arthur Theate, tra le file del Bologna di Sinisa Mihajlovic, nel corso della stagione da poco terminata è stato sicuramente un protagonista indiscusso. Ha perciò attirato su di sé l’attenzione di diversi club. Il Rennes è il primo tra tutti che vorrebbe acquisire il suo cartellino.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, infatti: “I francesi sono in procinto di avviare i contatti con la dirigenza rossoblù. Proprio per affondare il colpo decisivo per definire l’affare. L’incontro ci sarà a breve“. Il Bologna sicuramente non farà sconti per il proprio difensore centrale che si è rivelato una sicurezza. E che è in scadenza nel 2025. Mihajlovic, d’altro canto, non vorrebbe privarsi delle sue qualità.