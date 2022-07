Inter tra fiducia e stop sul calciomercato: che intreccio

L’Inter lavora sul mercato per comprendere quale sia il profilo migliore per la propria difesa: ora però l’eventuale operazione potrebbe così complicarsi.

L’Inter cerca la quadra per il proprio reparto difensivo. Per il momento Milan Skriniar sembrerebbe essere vicino alla permanenza a Milano. Ma nulla è ancora sicuro con il PSG che resta in agguato. A fronte della cifra richiesta, infatti, il club nerazzurro potrebbe decidere di lasciarlo partire. Al momento, però, anche l’operazione per un altro profilo potrebbe risultare più complicata del previsto.

Dopo quanto avvenuto con Gleison Bremer, ormai approdato ufficialmente alla Juventus, l’Inter è ancora alla ricerca di un nome che possa completare il proprio reparto difensivo. Continua a piacere e resta la prima scelta Nikola Milenkovic della Fiorentina. Per lui Giuseppe Marotta ha anche incontrato il suo agente Fali Ramadani, ma resterebbe da trovare un accordo con la Fiorentina.

La Viola, infatti, dal canto suo ora starebbe pensando anche alla possibilità di poterlo trattenere a Firenze con un rinnovo di contratto non da poco. L’Inter poi ha anche bisogno dell’ok di Steven Zhang per imbastire una trattativa che non decollerebbe comunque a prezzi scontati.

Calciomercato Inter, per Milenkovic serve l’ok di Zhang: la Fiorentina però vuole agire d’anticipo e pensa al rinnovo

L’interesse dell’Inter per il profilo di Nikola Milenkovic resta vivo. Giuseppe Marotta ha già avviato, dalla giornata di martedì scorso, i contatti con Fali Ramadani. Ma come riferito dal ‘Corriere Fiorentino’, per poter chiudere un’eventuale operazione con il suo club di appartenenza, serve comunque l’approvazione di Steven Zhang.

La Juventus osserva nel frattempo ogni possibile movimento, interessata anch’essa al giocatore. L’ostacolo più grande per il club, però, oltre al benestare del suo presidente, potrebbe essere la volontà del club viola di offrire al difensore un rinnovo di contratto da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Nulla è perciò ancora certo in quel di Milano, sponda nerazzurra.