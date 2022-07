Calciomercato Inter, ora i tifosi tremano davvero: svelato il motivo

L’Inter lavora per la prossima stagione, ma la notizia fa tremare i tifosi. Ecco svelato il motivo, spunta l’incontro che tiene in ansia tutti.

Non sarà una stagione semplice, ma l’Inter ha fame di riscatto. Il ritorno di Lukaku è stato un segnale chiaro alle altre del campionato, seppur il mancato arrivo di Bremer abbia indispettito (e non poco) la tifoseria meneghina. Soprattutto vista la beffa consumata in favore dei rivali della Juventus.

D’altronde il brasiliano sarebbe dovuto essere la risposta ideale all’addio (quasi annunciato) di Milan Skriniar. Lo slovacco appare come il sacrificato sul mercato, che Zhang e Marotta sarebbero pronti a piazzare in un top club europeo per rimarginare le perdite di bilancio.

Top club europeo che, ormai, risponde al nome di Paris Saint-Germain e che non molla la presa sul forte calciatore ex Sampdoria.

Inter, il futuro di Skriniar fa tremare i tifosi: svelato il motivo

Presa che il PSG non ha allentato anche adesso che l’Inter ha dovuto cambiare i suoi piani, dopo il mancato arrivo di Bremer ed un possibile rilancio per il rinnovo di Skriniar. E ora la notizia battuta dai colleghi di ‘Sportitalia’ torna a far tremare i tifosi nerazzurri, preoccupati da un addio ormai obbligato dello slovacco.

Secondo la nota emittente, infatti, domani sarebbe in programma un incontro tra i due club per discutere dell’operazione Skriniar. Per quanto una permanenza dell’ex Samp non sia da escludere, il Paris Saint-Germain si preannuncia carico e determinato a condurre un nuovo assalto.

Un nuovo assalto che costringerebbe l’Inter a dover riprogrammare il mercato in difesa e a tornare a caccia di una pedina nel pacchetto a tre di Inzaghi. In caso di cessione di Skriniar, tornerebbe fortemente in auge il nome di Milenkovic della Fiorentina.