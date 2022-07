“Senza Mourinho…”: Roma in festa, c’è la sentenza che fa riflettere i tifosi

Maurizio Costanzo, ospite ai canali di ‘TV Play’, ha parlato così della presenza di Mourinho alla Roma e della prossima stagione in Serie A.

Quest’oggi si è svolta la presentazione ufficiale di Paulo Dybala come nuovo giocatore della Roma. Un’operazione per cui i Friedkin hanno agito con discrezione, portando a casa il risultato. Proprio del Dybala-Day ha allora parlato ai microfoni di ‘TV Play’ Maurizio Costanzo.

Paulo Dybala, quindi, ha quest’oggi rivelato i suoi primi pensieri da nuovo giocatore alla corte di José Mourinho. L’allenatore portoghese ha avuto un ruolo essenziale nella decisione presa dal giocatore di lanciarsi in questa nuova avventura.

Di questo ha allora parlato, in diretta su ‘TV Play’, Maurizio Costanzo che da sempre è particolarmente vicino all’ambiente giallorosso. Il suo discorso è stato piuttosto ampio e ha toccato vari punti. Ecco le sue parole.

Maurizio Costanzo parla del Dybala-Day ai microfoni di ‘TV Play’: “Se non ci fosse Mourinho non avremmo queste belle giornate”

Maurizio Costanzo, ai canali di ‘TV Play’, ha affermato in merito al Dybala-Day: “È talmente una bella giornata con Paulo Dybala presentato ufficialmente. Ma mi viene da dire che se non ci fosse Mourinho non avremmo queste belle giornate. Vengono perché c’è lui. I tifosi romanisti hanno anche bisogno di risultati, quindi Dybala con Mourinho e gli altri con Pellegrini in testa ce li devono dare”.

Sulla questione prossima stagione e favorita per la vittoria del campionato, Costanzo ha aggiunto: “Forse la Juventus è la favorita per lo Scudetto, ma chi se ne frega. Non voglio pensarci, voglio pensare ai nostri risultati. Mourinho sta facendo un’infinità di bene a questa Roma. E ce ne accorgeremo quando non ci sarà più”. Un pensiero, il suo, che sa di sentenza e che punta a far riflettere i tifosi giallorossi.