Calciomercato Juventus, Agnelli sonda il terreno per un top della Serie A

La Juventus si sta muovendo per dare ad Allegri un elemento per il reparto offensivo: i bianconeri pensano ad un profilo nuovo

Allegri è consapevole di ciò di cui ha ancora bisogno la sua Juventus. L’allenatore toscano chiede un regista per il centrocampo, reparto colpito peraltro dall’infortunio di Paul Pogba, e un attaccante. I bianconeri devono recuperare l’alternativa al serbo Dusan Vlahovic.



Per lungo tempo si è parlato della volontà del tecnico toscano di riavere Alvaro Morata tornato all’Atletico Madrid al termine del suo prestito biennale. Lo spagnolo per il momento rimane ‘colchonero’, intanto spunta fuori una nuova pista per la prima linea bianconera.

Juventus, nome nuovo per l’attacco di Allegri: sondaggio dei bianconeri per Luis Muriel dell’Atalanta

Tra le cose da sistemare, rimane l’attacco. Il reparto offensivo di Allegri necessita di un puntello per ritenersi completo. Nelle ultime ore è emerso il profilo di Luis Muriel. L’attaccante colombiano dell’Atalanta è in scadenza a giugno del prossimo anno. Potrebbe pertanto diventare un’opportunità di mercato per la Juventus.

Secondo quanto riferito da ‘Sportitalia’, i bianconeri hanno fatto un ‘sondaggio per l’approfondito’ ex Udinese. La notizia è stata veicolata pure attraverso un tweet pubblicato dalla ‘tv dello sport’.

Nella scorsa stagione di Serie A, il bottino realizzativo di Muriel è calato sensibilmente rispetto alle ultime stagioni. ‘Appena’ 14 reti realizzate mentre nel corso precedente sono state 26 e in quello ancora prima 19. Il calciatore ha compiuto 31 anni ad aprile di quest’anno e vuole rilanciarsi dopo una stagione inferiore alle aspettative.