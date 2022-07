Calciomercato Napoli, Kim ha terminato le visite mediche

Il Napoli è pronto a ufficializzare il quarto acquisto di questo calciomercato: è Kim dal Fenerbahce

Dopo l’addio di Kalidou Koulibaly, il Napoli si è mosso sul mercato alla ricerca di un valido sostituto. Lo ha individuato in Kim Min-jae, difensore che ha lasciato il Fenerbahce su pagamento della clausola per approdare all’ombra del Vesuvio. E’ il quarto colpo di Aurelio De Laurentiis in questo mercato dopo Kvaratskhelia, Olivera e Ostigard. Giocatori giovani, di prospettiva, per avviare un nuovo ciclo.

Sarà indubbiamente complicato per il Napoli sostituire dei senatori del calibro di Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens. Spalletti attuerà un cambio di modulo, si affiderà di più al 4-3-3 e il lavoro svolto a Castel di Sangro fin qui è la prova del cambiamento che stanno effettuando i partenopei. Alla truppa del tecnico di Certaldo si unirà anche Kim.

Napoli, Kim atteso a Castel di Sangro

Kim Min-jae questa mattina è arrivato a Roma per svolgere le visite mediche a Villa Stuart. Visite mediche durate alcune ore e appena terminate, come dimostrano le foto di SerieANews.com. Il difensore sudcoreano è atteso a Castel di Sangro in serata e verosimilmente domani farà la sua apparizione allo stadio Teofilo Patini.

Il Napoli alle 20:30 disputerà la terza amichevole del pre-campionato dopo quelle contro Anaune e Perugia. Al Patini arriverà l’Adana Demirspor di Montella, Inler e Mario Balotelli. Tra l’altro, domani ci sarà anche la presentazione delle maglie della stagione 2022/23 del Napoli, con un Kim in più. Spalletti ora avrà i quattro difensori per lavorare e svolgere gli esercizi.