Calciomercato, cambia il futuro di Eriksen: è ufficiale

Il futuro di Christian Eriksen è ora al suo punto di svolta: è infatti arrivato l’annuncio ufficiale da parte del suo nuovo club.

Il futuro di Christian Eriksen è a un nuovo punto di svolta. Dopo aver detto addio alla Serie A ed essere nuovamente approdato in Premier League, adesso cambia di nuovo tutto. O meglio cambia il gruppo con cui lavorerà. La sua nuova squadra lo accoglie, adesso c’è anche il comunicato ufficiale.

Christian Eriksen, dopo la brutta esperienza vissuta nel corso degli Euro2020 e dopo aver detto per questo motivo ufficialmente addio all’Inter lo scorso gennaio, ha ripreso in mano la propria carriera approdando in Premier League. Tra le file del Brentford che l’ha accolto da svincolato appunto il 31 gennaio.

Ora però cambiano di nuovo i suoi piani, dal momento che ad accoglierlo per una nuova avventura è stavolta il Manchester United. I Reds hanno emanato un comunicato, insieme alla sua prima intervista, in cui hanno dichiarato di averlo ufficialmente in squadra in vista della prossima stagione. Ecco l’annuncio.

Calciomercato, Eriksen è pronto per la sua nuova avventura: il Manchester United lo accoglie, c’è il comunicato

Tutto fatto ormai per Christian Eriksen al Manchester United. Il danese intraprende una nuova avventura con il club di Premier League, che ufficialmente ha dichiarato di avere a propria disposizione il suo cartellino. L’ex Inter continuerà così a giocare e ad incantare il pubblico del campionato inglese di massima serie.

Come riferito in una nota ufficiale, tramite i propri canali ufficiale, il Manchester United ha infatti affermato: “Nato per vestire Red. Il nuovo centrocampista del Manchester United Christian Eriksen è entusiasta della prospettiva di fare il suo debutto con i Reds all’Old Trafford”. Lo stesso giocatore ha poi rivelato, con le idee più che chiare, ai microfoni del suo nuovo club: “Il primo obiettivo è quello di tornare a vincere un trofeo”.