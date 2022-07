“Incontro a Lugano”: Milan, l’affare può sbloccarsi già nel pomeriggio

Un improvviso blitz in Svizzera di Paolo Maldini e Frederic Massara può finalmente sbloccare il mercato in entrata del Milan.

Continua a restare in sospeso il calciomercato del Milan. I campioni d’Italia si sono infatti limitati fino a oggi ad abbracciare Adli, già acquistato precedentemente dal Bordeaux, a riscattare Florenzi dalla Roma e a chiudere per lo svincolato Origi. Operazioni interessanti, ma non certo nomi capaci di esaltare la piazza che si attendeva qualcosa di più.

Il fatto è che il Diavolo ha riscontrato più difficoltà del previsto nell’intavolare le trattative per i cosiddetti “obiettivi prioritari”. I giocatori cioè che nei piani degli uomini mercato rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara andranno ad arricchire qualitativamente la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli.

Qualcosa però potrebbe cambiare già a partire da oggi pomeriggio. Perché mentre definisce il trasferimento in prestito del figlio Daniel allo Spezia, Maldini incontrerà oggi a Lugano i dirigenti del Club Brugge per provare a dare una svolta positiva all’affare che dovrebbe portare a Milano il talentuoso trequartista Charles De Ketelaere.

Milan-De Ketelaere, forse ci siamo

A riportare la notizia è SportItalia, che racconta del meeting in Svizzera che dovrebbe servire a portare avanti la trattativa per il gioiello belga. De Ketelaere è stato sin da subito l’obiettivo primario per la trequarti rossonera, ma l’accordo con il Club Brugge è stato più volte rimandato dato che le due società non sono mai riuscite a trovare un’intesa sulla valutazione del suo cartellino.

La situazione potrebbe però sbloccarsi proprio oggi pomeriggio a Lugano. Paolo Maldini e Frederic Massara cercheranno di trovare un punto d’incontro con il club belga, e dopo le buone sensazioni dei giorni scorsi la speranza è che a fine giornata il Diavolo potrà registrare il primo vero colpo di questo calciomercato estivo. Charles De Ketelaere vestirà la maglia del Milan? I tifosi aspettano e sperano.