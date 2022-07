Calciomercato Milan, affare confermato: domani il trasferimento ufficiale

Milan, affare fatto. Domani può arrivare l’ufficialità del trasferimento in prestito: il tecnico è pronto ad accogliere il nuovo rinforzo.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per sfoltire la rosa in vista dell’avvio di campionato. Paolo Maldini e Frederic Massara continuano senza sosta a disegnare la strategia del club rossonero. L’obiettivo è restare competitivi dopo la vittoria dello scudetto dello scorso anno.

Il club lombardo, infatti, dopo aver acciuffato lo scudetto in extremis, punta ancora ai vertici della classifica di Serie A. Il mercato in entrata, fino ad ora, non ha regalato grossi colpi da urlo. Il passaggio di proprietà non ha dato i frutti che i tifosi speravano.

Calciomercato Milan, Daniel Maldini verso lo Spezia

Tra i calciatori pronti a partire, intanto, c’è senza dubbio Daniel Maldini, figlio del più celebre Paolo. Il dirigente rossonero, insieme al direttore sportivo Frederic Massara, sembra essere riuscito a trovare una nuova collocazione al calciatore. L’affare è confermato, così come riferito dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’.

Lo Spezia è pronto ad abbracciare il giocatore del Milan. I liguri hanno definitivamente sorpassato l’Hellas Verona ed hanno chiuso l’affare per il figlio d’arte del Milan. Già nella giornata di domani potrebbe arrivare il trasferimento ufficiale in Liguria. Mister Luca Gotti è pronto ad abbracciare, in prestito, il giovane talento della formazione rossonera.