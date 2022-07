Salti di gioia per la Roma, i tifosi sono al settimo cielo: ecco cos’è successo

Salti di gioia per la Roma di José Mourinho, i tifosi giallorossi sono già al settimo cielo: ecco cosa sta succedendo e che sta facendo impazzire la piazza capitolina.

Dopo la vittoria della Conference League, la Roma vuole fare sul serio. Mourinho alza il tiro e il DS Tiago Pinto lo segue a ruota. Gli arrivi di Matic e Dybala ne sono l’esempio, in attesa che il mercato porti in dote altri calciatori capaci di accendere l’entusiasmo dei tifosi giallorossi.

Entusiasmo dei tifosi giallorossi già, però, altissimo. L’arrivo del fuoriclasse argentino ha letteralmente incendiato la piazza capitolina, che adesso sogna in grande e sogna grazie al nome di Paulo Dybala.

E il bagno di folla visto nella Capitale, questa sera, ne è stato l’esempio. Il tifo della Roma è già al settimo cielo, come testimoniato dal calore riservato all’ex Juve, nel giorno della sua presentazione.

Roma, che festa per Dybala: la presentazione fa esplodere i tifosi

Di scena a Palazzo Fendi in Zona Eur, Dybala si è presentato pubblicamente ai suoi nuovi tifosi. Un bagno di folla clamoroso, che ha commosso e colpito anche lo stesso fuoriclasse argentino. “Grazie mille per tutto, ero ansioso di conoscervi. Il vostro affetto mi dà la voglia di entrare già nell’Olimpico…”: così la Joya si racconta (con un filo di emozione) dinanzi al pubblico giallorosso.

Pubblico giallorosso che poi ha intonato a squarciagola l’inno della Roma, colpendo Dybala e i tanti appassionati collegatisi per assistere alla presentazione dell’argentino. Quest’ultimo è stato seduto sui gradoni di Palazzo Fendi ad assistere la folla oceanica accorsa a dargli il benvenuto, mentre le note di Antonello Venditti incorniciavano la serata. Un quadro e un momento che manda già in paradiso il tifo capitolino, in attesa di assistere alle prime magie in giallorosso di Dybala.