Ronaldo, il destino si decide oggi: incontro col tecnico

Cristiano Ronaldo è arrivato a Manchester è oggi si incontra con lo United per chiarire il suo futuro: ecco gli scenari possibili

Giornata molto importante per il futuro di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese è arrivato a Manchester e discuterà del suo futuro con lo United e il tecnico ten Hag. Il calciatore sembrerebbe orientato a lasciare il club per intraprendere una nuova avventura, dopo aver saltato la tournée in Thailandia e Australia con la squadra adducendo ad alcuni ‘motivi familiari’.

Il calciatore nell’anno trascorso con il Manchester United non ha fatto mancare i suoi gol ma si aspettava qualcosa in più a livello di club. Invece i ‘Red Devils’ hanno concluso la stagione senza la qualificazione alla Champions League, competizione particolarmente amata dal campione lusitano.

Manchester United, incontro per chiarire il futuro di Cristiano Ronaldo: i ‘Red Devils’ fanno muro, dietro c’è l’Atletico Madrid

CR7 in queste settimane si è allenato da solo in Portogallo ed è tornato ieri a Manchester. Il calciatore dovrà ora parlare con il suo club per chiarire il suo futuro. Secondo ‘Sky Sports Uk’, il Manchester United non lo metterà ufficialmente in vendita ma sarebbe comunque disposta a valutare eventuali offerte che dovessero arrivare per lui.

Erik ten Hag almeno per il momento comunque dà l’impressione di voler contare su di lui per la prossima stagione. Non a caso, recentemente, in un’intervista ha affermato che Cristiano Ronaldo “non è in vendita”. “Fa parte dei nostri piani e sto preparando la prossima stagione con lui”, ha poi continuato il tecnico appena sbarcato in Inghilterra dall’Olanda.

Nel frattempo, nei prossimi giorni il Manchester United è atteso da due amichevoli: una sabato ad Oslo con l’Atletico Madrid e l’altra domenica a Manchester con il Rayo Vallecano. Ronaldo non dovrebbe parteciparvi tuttavia proprio i ‘colchoneros’ sembrerebbero essere sulle sue tracce per provare a riprendersi la Liga dopo lo ‘scippo’ subito dai cugini del Real Madrid, storico club di CR7. Intrigo internazionale.