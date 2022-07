Simeone al Napoli, cosa succede: il Verona teme questo scenario

Il Napoli forte su Simeone? Ecco cosa sta succedendo tra gli azzurri ed il Cholito. La dirigenza del Verona, però, teme uno scenario: i dettagli di SerieANews.com

Con Petagna nel mirino del Monza, il Napoli attende segnali per affondare il colpo per Giovanni Simeone. Per stessa ammissione del presidente Aurelio De Laurentiis, l’argentino piace agli azzurri, che guardano all’ex Cagliari e Fiorentina come perfetto alter-ego di Victor Osimhen per la prossima stagione.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, i contatti tra Napoli e Verona risultano in piedi, seppur a rilento vista la situazione relativa alla cessione di Petagna al Monza.

In questo effetto domino, il DS azzurro Giuntoli ed il presidente scaligero Setti tengono aperti i canali. Dopo che arriverà il segnale giusto, il club partenopeo potrà procedere nella definizione degli ultimi dettagli e nella chiusura del colpo Simeone.

Simeone al Napoli? Occhio allo scenario che teme il Verona

Anche perché lo stesso Simeone attende il Napoli. Sempre come raccolto dalla nostra redazione, l’argentino risulta entusiasta di un approdo in casa azzurra. Con Spalletti e compagni avrebbe l’occasione di disputare la Champions League, sogno di una carriera e grande pallino dopo l’ultima stagione da bomber indiscusso.

Un entusiasmo che il Verona, però, teme: con il Siviglia ormai defilatosi dall’affare Simeone, il Napoli risulta l’unica squadra realmente interessata al Cholito. E se dovesse saltare l’affare con gli azzurri, gli scaligeri temono in un piccolo mal di pancia dell’argentino.

Ora, senza mai voler mettere in discussione la professionalità dell’ex Cagliari e Fiorentina, di certo non sarebbe semplice per Cioffi gestire un Simeone che risulta essersi già promesso agli azzurri. Almeno per l’immediato avvio di campionato.