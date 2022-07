Calciomercato Roma, tifosi in delirio: ancora un top player per Mourinho

La Roma sogna in grande e prepara una squadra da vertice: ancora un top player in arrivo per Mourinho? I tifosi vanno in delirio.

L’arrivo di Dybala ha fatto esplodere l’entusiasmo dei tifosi della Roma, che adesso sognano uno squadrone in vista del prossimo campionato. E Mourinho si sfrega le mani per il mercato che il DS Tiago Pinto sta portando avanti in questa sessione estiva.

D’altronde gli arrivi di Matic, Svilar e Celik aggiungono ulteriore profondità e qualità alla rosa dello Special-One. E l’obiettivo Frattesi, che resta sullo sfondo, continua a stuzzicare la fantasia e l’entusiasmo dei tifosi.

Tifosi che, però, sognano a centrocampo il grande nome: quello di Wijnaldum. L’ex campione d’Europa con il Liverpool è ormai in uscita dal Paris Saint-Germain e la Roma fa sul serio per portarlo all’ombra del Colosseo.

Roma, Wijnaldum fa sognare i tifosi: Mourinho chiede ancora un top player per il suo centrocampo

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, la Roma non molla il pressing per Wijnaldum. L’olandese è in cima alla lista dei desideri di Pinto e Mourinho, anche se l’operazione resta tutt’altro che semplice. Anche perché bisogna fare i conti con l’esoso stipendio dell’ex Liverpool e con la volontà del PSG a non voler partecipare nel mantenimento del suo ingaggio.

Ragion per cui la Roma continua a lavorare ad oltranza, forte di un appiglio: il gradimento registrato dallo stesso Wijnaldum e l’apertura di Campos a cederlo in prestito. Dopotutto, l’oranje preme per andare via da Parigi, visto il suo mancato amore con la piazza e la società francese. E ad oggi non risulta far più parte del progetto tecnico di Galtier. L’operazione resta in salita, ma Mourinho freme per accogliere l’ennesimo top player nella Capitale.