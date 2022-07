Calciomercato Inter, la sentenza spaventa i tifosi: Marotta a rischio beffa

L’Inter a caccia di rinforzi, ma attenzione alla sentenza a sorpresa. I tifosi ora sono preoccupati, Marotta rischia l’ennesima beffa.

Sfumato Bremer, l’Inter è chiamata a reagire sul mercato. Anche perché la permanenza di Skriniar è tutt’altro che certa e bisogna trovare un altro profilo capace di raccogliere l’eventuale eredità dello slovacco. Sempre facendo attenzione al bilancio.

Una missione non semplice per Marotta e Ausilio, punzecchiati anche dal malumore dei tifosi che ha iniziato a serpeggiare dopo l’occasione persa con Bremer. E adesso la lista degli obiettivi nerazzurri è tornata a riempirsi.

In cima a questa compare il nome di Nikola Milenkovic. Seguito anche dalla Juventus, il serbo può lasciare la Fiorentina ed è corteggiato profondamente dall’Inter, che in lui vede il perfetto rincalzo per il dopo-Skriniar.

Inter-Milenkovic, la sentenza spaventa i tifosi: Marotta rischia ancora una volta la beffa?

Attenzione, però, a quella che potrebbe essere la volontà dello stesso Milenkovic. Una volontà che l’ex viola, Lorenzo Amoruso, ha tratteggiato ai microfoni di ‘Radio Bruno Toscana’: “Se fossi nei suoi panni non andrei all’Inter, resterei a Firenze. In nerazzurro rischia di fare la riserva, mentre nella Fiorentina è il difensore di maggior valore”.

Parole chiare che suonano come una sentenza per i tifosi dell’Inter, preoccupati di non riuscire a convincere neanche il serbo di un possibile trasferimento a Milano. Dal canto suo, l’AD Marotta lavora senza sosta.

Trovare un difensore che possa arricchire il reparto di Simone Inzaghi è un dovere necessario, soprattutto in vista di una stagione che si preannuncia complicata. Senza tenere conto delle imminenti scadenze contrattuali che incideranno sul futuro prossimo della difesa meneghina.