Fiorentina, la decisione di Italiano è irreversibile: annuncio ufficiale

La Fiorentina oggi proseguirà il ritiro precampionato in Austria: arrivata la comunicazione di Italiano legata al mercato viola.

La Fiorentina non perde tempo. Dopo aver detto addio a Moena, il club oggi si ritroverà subito per la seconda parte del raduno in Austria. Qui la squadra di Vincenzo Italiano continuerà a prepararsi in vista della tournée in Spagna e soprattutto del debutto in campionato, fissato per il 14 agosto in casa contro la Cremonese. La concentrazione è quindi massima, con la società che a breve provvederà ad effettuare altre operazioni di mercato.

L’obiettivo è quello di allestire una squadra competitiva in grado di fare bene sia in campionato che vincere la Conference League. I primi acquisti (Luka Jovic, Pierluigi Gollini e Dodò) sono stati già ufficializzati mentre i prossimi saranno subordinati alle cessioni degli elementi che non rientrano pùù nel progetto viola. L’elenco comprende, tra gli altri, i nomi di 3 giocatori che sono stati esclusi dalla lista dei convocati per il ritiro austriaco.

Il primo è quello di Bartlomiej Dragowski, ai ferri corti con la dirigenza e non intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Per lui si è fatto avanti lo Spezia, alla ricerca di un nuovo portiere titolare (Ivan Provedel è diretto alla Lazio). I contatti sono costanti ed al momento si sta ragionando su una cessione a titolo definitivo tra i 3 e i 4 milioni.

Fiorentina, Italiano ne fa fuori 3: nella lista c’è Pulgar

In lista di sbarco c’è anche Erick Pulgar, tornato alla base dopo l’esperienza vissuta in Turchia da febbraio a maggio con la maglia del Galatasaray. La Fiorentina deve necessariamente farlo partire per poter tesserare Dodo, acquistato dallo Shakhtar Donetsk per 14 milioni più 3.5 di bonus: possibile un trasferimento alla Sampdoria, anche se il cileno ha fatto sapere di preferire una soluzione all’estero.

Dall’elenco, infine, è stato escluso pure Aleksandr Kokorin rimasto un corpo estraneo all’interno della rosa viola. La sua stagione è stata da dimenticare (appena 6 apparizioni in campionato) e la società ha già iniziato a muoversi per arrivare alla rescissione consensuale del contratto. Strada complicata, perché il russo ha fatto sapere di volere 3.6 milioni. Ulteriori incontri sono previsti a breve.