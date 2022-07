“50 milioni!”: Gran colpo dell’Inter, il bilancio ora può respirare

L’Inter è pronta a rendere noto un affare importante per le finanze del club e anche per il reparto marketing del club: aumentano gli introiti.

Proseguirà ancora la partnership tra l’Inter e la Nike come sponsor tecnico della squadra milanese. Il sodalizio non solo sarà rinnovato a lunga scadenza, ma vedrà anche crescere gli introiti economici per i nerazzurri. La notizia la preannuncia il ‘Corriere dello Sport’, che fornisce dettagli interessati sulla durata dell’accordo e i guadagni per l’Inter.

Le parti avrebbero dialogato in settimana con una profonda accelerata per siglare il nuovo accordo, per cui sarebbe imminente anche l’annuncio dello stesso. Si parla di un contratto fino al 2030, quindi per altri otto anni, e circa 24 milioni di euro più bonus ogni anno nelle casse dell’Inter.

Un affare dai contorni finanziari davvero importanti per i nerazzurri, rispetto soprattutto all’attuale vincolo con Nike. In pratica, la società milanese raddoppierebbe i guadagni che percepisce allo stato attuale, il che significa molto per le casse del club.

Inter, ricchissimo accordo con Nike: presto l’annuncio ufficiale

In base alle stime del quotidiano, con tale accordo a partire dalla prossima stagione il valore dei marchi sulla maglia dell’Inter avranno un valore quotato di circa 50 milioni di euro, poiché 23 milioni saranno le entrate del main sponsor DigitalBits, 24 milioni saranno percepiti dalla Nike e 5 milioni entreranno da Lenovo.

Nel computo manca ancora lo sponsor che invece avrà la propria toppa sulla manica della maglia, per cui la stima dei guadagni è inferiore a quelli che saranno i ricavi reali. Di anno in anno, anche di pari passo con la crescita sportiva del club, aumenteranno le cifre di cui sopra. La stessa DigitalBits, ad esempio, nella stagione 2024-25 arriverà a versare 30 milioni di euro più bonus. Un colpo fondamentale che aiuterà in un circolo virtuoso la crescita della squadra.