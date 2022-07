Calciomercato, paradiso Roma: un altro top player

La Roma non intende fermarsi e dopo aver preso Dybala ha messo nel mirino un altro top player: la fumata bianca è ad un passo.

La Roma si è risvegliata oggi con ancora negli occhi il successo della presentazione di Paulo Dybala. Sono state infatti circa 10 mila le persone che ieri hanno assiepato l’area di fronte al Colosseo Quadrato all’Eur, per salutare l’arrivo dell’argentino. Un colpo epocale per il club, intenzionato a ricoprire un ruolo di primo piano nella prossima stagione. La vittoria della Conference ha rappresentato soltanto il primo passo: ora l’obiettivo è diventare più competitivi sia in campionato che in Europa League.

Ecco perché non ci fermerà qua. Il prossimo innesto avverrà a centrocampo, con i giallorossi che contano di chiudere presto la trattativa riguardante Georginio Wijnaldum. Il colpo è quanto mai possibile: il Paris Saint Germain ha avviato l’ennesima rivoluzione tecnica e non confermerà l’ex Liverpool, reduce da una stagione deludente (appena 3 gol ed altrettanti assist).

L’olandese, dal canto suo, non intende rimanere alla corte di Christophe Galtier ed ha fatto sapere di voler andare via in tempi brevi. La Roma, in tal senso, costituisce una meta più che gradita. Resta da definire la formula del trasferimento ma al momento la strada appare in discesa: le due società avranno modo di incontrarsi presto, al fine di fare il punto della situazione e provare a trovare un’intesa soddisfacente per tutti.

Roma, Wijnaldum è vicino: la PSG ha aperto alla sua cessione

Il direttore generale Tiago Pinto, stando a quanto riportato oggi da ‘SportMediaset’, si è fatto avanti proponendo un prestito con diritto di riscatto che può tramutarsi, a determinate condizioni sportive, in obbligo a partire dal 2023. Un’offerta gradita dai transalpini, disposti a pagare una quota sostanziosa del suo stipendio pur di agevolare il suo trasferimento nella capitale. L’accordo, quindi, è ad un passo.

Le buone notizie per Mourinho non finiscono qua visto che la società sta lavorando per convincere Nicolò Zaniolo a restare in città. L’interesse della Juventus, da ormai qualche giorno, si è raffreddato mentre il Tottenham non è andato oltre a dei semplici sondaggi. Per lui è pronto il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 a cifre più alte rispetto a quelle percepite (da 2.2 a 4). La palla, adesso, sta all’esterno ma intanto il tecnico portoghese ha più di un motivo per sorridere.