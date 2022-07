“Non lo vogliamo”: batosta Ronaldo, l’annuncio fa scoppiare il caos

Ancora in bilico in futuro di Cristiano Ronaldo. Per il talento portoghese arriva però un’incredibile porta in faccia.

La seconda avventura a Manchester per Cristiano Ronaldo non è andata esattamente come il portoghese se l’aspettava. Dopo l’addio alla Juventus e il ritorno allo United, Cristiano Ronaldo ha vissuto una stagione opaca sia in Premier League che in Champions League.

Non tanto a livello personale, dove comunque è riuscito, anche se con meno continuità rispetto ai suoi standard, a mettere a segno 34 reti in 38 presenze, ma a livello di squadra. Il Manchester United non è infatti riuscito a qualificarsi alla prossima Champions League e per Cristiano Ronaldo questo è un grandissimo problema.

Il portoghese infatti vorrebbe disputare a tutti i costi la coppa dalla grandi orecchie e per farlo è anche disposto a lasciare lo United. Le opzioni sul tavolo però non sono molte. Sono poche infatti le squadre con le possibilità economiche di ingaggiare CR7. Oltre ad una suggestiva ipotesi Napoli, era circolato anche il nome dell’Atletico Madrid. Ipotesi che inizialmente aveva già trovato le perplessità da parte della dirigenza biancorossa. Adesso si aggiungono anche le resistenze da parte dei tifosi.

Cristiano Ronaldo, i tifosi dell’Atletico non ci stanno: no al trasferimento.

L’Unión Internacional de peñas Atletico de Madrid che gestisce circa 300 fan club dell’Atletico ha diramato un durissimo comunicato contro l’ipotesi di Cristiano Ronaldo in maglia biancorossa. “Rappresenta l’antitesi dei nostri valori.” si legge nel comunicato.

Ronaldo, che evidentemente per colpa del suo passato in maglia Real continua ad essere malvisto dai tifosi dell’Atletico, non è il benvenuto al Wanda Metropolitano. “Non potrebbe mai conquistare il nostro affetto e nemmeno la nostra gratitudine.” continua il comunicato, che poi si conclude con una chiara e netta richiesta al club presieduto dal presidente Cerezo. “Per questo chiediamo alla società di non acquistarlo in alcun modo.”