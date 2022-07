Ronaldo via dallo United, annuncio a sorpresa: il presidente rivela tutto

Arriva un altro annuncio definitivo sul futuro di Cristiano Ronaldo, che ormai da settimane è incerto e senza una collocazione futura all’orizzonte.

Non ha partecipato alla tournée estiva del Manchester United, Cristiano Ronaldo. In qualche modo l’attaccante portoghese ha preso le distanze dal suo attuale club e ha rivolto l’attenzione insieme al suo entourage a una nuova sistemazione, che possa farlo sentire più protagonista, meno oggetto di critiche e sopratutto una squadra che gli consenta di disputare la Champions League.

I requisiti non sembrano troppo esigenti per un campione della sua portata, ma economicamente è difficile sostenerne il peso. Pare che il portoghese sia anche disposto a rivedere il suo ingaggio, decurtandolo del 30% ma resterebbe comunque molto elevato e potrebbe intaccare gli equilibri di spogliatoio.

Ad ogni modo, durante i prossimi giorni CR7 dialogherà con la dirigenza dello United. Il giocatore portoghese, infatti, è tornato a Manchester e a circa 20 giorni dall’inizio del campionato bisognerà definire gli scenari per la stagione.

Cristiano Ronaldo, niente Atletico Madrid: arriva l’annuncio

Il Manchester United ha sempre chiarito la sua posizione. Non è interessato alla cessione di Ronaldo, ma se giungesse un’offerta e il giocatore insistesse, chiaramente non gli sarebbe negata l’opportunità. Perciò negli ultimi giorni si è chiacchierato dell’Atletico Madrid, che avrebbe mostrato interesse nei confronti dell’ex Real. La notizia è stata però commentata dalla voce ufficiale del suo presidente.

Intervenuto a ‘El Partidazo de Cope’, Enrique Cerezo, numero uno dell’Atleti, ha parlato della possibilità che El Cholo Simeone possa contare su CR7 in rosa: “Non so chi abbia inventato tale storia, ma è praticamente impossibile per lui venire all’Atletico Madrid”. Dichiarazioni che non lasciano spazio all’interpretazione e chiudono l’ennesima porta. Toccherà bussare altrove.