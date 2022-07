Vagnati commenta l’assurda lite con Juric: annuncio in diretta

Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati si è presentato davanti ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la furiosa lite con Ivan Juric

Il video della furibonda lite tra l’allenatore del Torino Ivan Juric e il direttore sportivo Davide Vagnati ha fatto il giro del web. Le immagini sono cominciate a circolare nel tardo pomeriggio e in poco tempo sono diventate virali terminando su tutti i notiziari sportivi e sui social.

Davanti a quanto visto è evidente come in casa granata in questo momento gli animi siano piuttosto caldi. L’allenatore Ivan Juric non è soddisfatto dell’operato della società fino a questo momento in sede di mercato. Il tecnico avrebbe voluto avere i rinforzi già con sé in ritiro per preparare la nuova stagione ma a due settimane dall’inizio della stagione continua a denunciare ancora diverse lacune. Vagnati si è così presentato davanti ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Torino, Vagnati getta acqua sul fuoco dopo la furente lite con Ivan Juric: “Siamo due persone vere, si riparte anche attraverso queste liti”

Il direttore sportivo Davide Vagnati si è presentato su ‘Sky Sport’ per commentare quanto accaduto oggi tra lui e l’allenatore Ivan Juric. Il video circolato sul web ha sottolineato il clima infuocato che regna nel club granata a causa del ritardo sul calciomercato.

“Quando due persone ci tengono particolarmente a ciò che fanno purtroppo succedono pure queste cose. La lite è comunque finita e ci siamo abbracciati. Juric vuole i giocatori il prima possibile e capisco le sue preoccupazioni. Noi stiamo comunque cercando di fare il possibile. Porteremo però i giocatori di cui il tecnico ha bisogno”, ha detto Vagnati.

Il direttore sportivo del Torino ha poi continuato: “Siamo due persone vere che si dicono le cose come stanno. Durante le discussioni si dicono cose che non si pensano ma anche grazie a momenti del genere si può ripartire. Abbiamo un grande allenatore. Non arriveranno dieci giocatori ma comunque quelli necessari a rinforzare la rosa. Stiamo parlando con Denayer come con altri calciatori. Contatti aperti pure con lo Spezia per Maggiore. Anche per Belotti abbiamo fatto un’offerta ma Andrea ha fatto un’altra scelta”.