Insigne, pessima serata: grande delusione a Toronto

Pessima serata per Lorenzo Insigne, Domenico Criscito e Federico Bernardeschi al Toronto

Il Toronto ha ingaggiato Insigne, Criscito e Bernardeschi per iniziare nuovamente a vincere come fatto ai tempi di Sebastian Giovinco. L’esordio dei tre italiani era andato benissimo, con la vittoria per 4-0 in MLS contro Charlotte FC. Una partita in cui Insigne fornì un assist di tacco e l’ex Juve, oltre all’assist, mise a segno anche un gol. Tuttavia, non è tutto rose e fiori in Canada dove i tre giocatori hanno deciso di ‘emigrare’.

Nella notte, precisamente alle 04:30 ore italiana, si è giocata la finale del Canadian Championship tra Toronto FC e Vancouver Whitecaps. Una finale molto importante, che poteva valere il primo titolo per Insigne, Criscito e Bernardeschi in Canada. Tuttavia, la partita è andata male, con il risultato che non ha per niente soddisfatto i tre italiani.

Toronto, doccia fredda per Insigne: sconfitta contro Vancouver

Una partita che è stata una vera e propria doccia fredda per Lorenzo Insigne. Toronto ha perso contro Vancouver per 5-3 ai calci di rigore dopo l’1-1 dei 120′. In gol era andato White per Vancouver, poi il pareggio di MacNaughton al 75′. Ai calci di rigore, decisivo per Toronto l’errore di Osorio. Bernardeschi e Criscito avevano rispettivamente segnato i propri penalty. Nemmeno un errore per Vancouver che ha così alzato la coppa.

Delusione per Lorenzo Insigne, che è stato sostituito all’88’ da mister Bradley. Al suo posto è entrato Jordan Perruzza, anche lui in gol nella serie dei rigori. Per l’ex capitano del Napoli, insieme a Criscito e Bernardeschi, subito una delusione anche se c’è tutto il tempo per rifarsi in MLS.