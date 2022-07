Raspadori al Napoli, il Sassuolo rivela tutto: c’è l’annuncio improvviso

Raspadori al Napoli? Il Sassuolo rivela tutto: l’ammissione dell’AD Carnevali fa chiarezza sul futuro del gioiellino neroverde.

Giovane, di talento e dal futuro assicurato. Giacomo Raspadori non è più una delle sorprese della nostra Serie A, ma una certezza e un elemento pronto al grande salto. Il gioiellino di casa Sassuolo ha tante richieste e adesso il Napoli è tornato a farsi sotto in maniera importante.

D’altronde sul giovane campione d’Europa c’è già il via libera di Luciano Spalletti, che in Raspadori ha scorto il perfetto erede di Dries Mertens. Un calciatore capace di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco e, all’occasione, di giocare anche alle spalle di Osimhen.

Portarlo via dal Sassuolo, però, è impresa ardua. Le richieste dei neroverdi sono salate, anche se l’annuncio improvviso dell’AD Carnevali è servito a fare chiarezza sul futuro del talento emiliano.

Raspadori al Napoli? Carnevali fa chiarezza ai microfoni di Sky Sport: l’annuncio improvviso

Ospite nei salotti televisivi di ‘Sky Sport’, l’amministratore delegato del Sassuolo ci ha tenuto a chiarire quella che è la situazione attorno al nome di Giacomo Raspadori: “Sì, è vero. C’è una richiesta del Napoli e, ora, aspettiamo di capire come la situazione evolverà nei prossimi giorni. Frenare le ambizioni di un calciatore non è facile, ma la nostra volontà è quella di mantenere un assetto importante e addirittura migliorarci”.

Parole chiare, quelle pronunciate da Carnevali. Parole che avvertono il Napoli su un dato inconfutabile: il Sassuolo non ha alcun bisogno di svendere i propri talenti. Per lasciarli partire servono cifre importanti, come i 30-35 milioni di euro che la società emiliana chiede per il cartellino di Raspadori.