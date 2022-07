Calciomercato Lazio, Sarri non sta nella pelle: è fatta per il suo pupillo

La Lazio si fa sentire sul mercato e risponde ai cugini della Roma. Sarri esulta per il colpo in arrivo: ritroverà finalmente il suo pupillo.

Sono giorni caldissimi, quelli che stanno trascorrendo all’ombra del Colosseo. Non solo per le temperature estive, ma anche e soprattutto per i tanti colpi che la Roma di Mourinho e Tiago Pinto sta mettendo a segno dall’inizio di questa sessione. Colpi ai quali, però, la Lazio è pronta a rispondere.

Colpi che i biancocelesti stanno preparando senza troppi giri di parole. E spesso a fari spenti. Sarri ha le idee chiare per la sua Lazio, nella speranza che il presidente Lotito assecondi le sue ambizioni di crescita.

Dopotutto i biancocelesti hanno un quinto posto da dover difendere e le basi per continuare a migliorare ci sono tutte. In particolare se si considera il fatto che Sarri stia ritrovando pian piano i tanti pupilli che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera.

Lazio, colpo di mercato in arrivo: Sarri ritrova il suo pupillo

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la Lazio è prontissima a chiudere l’operazione Vecino. L’ex centrocampista dell’Inter è attualmente svincolato, dopo che si è liberato dai meneghini lo scorso 30 giugno. Adesso l’uruguaiano firmerà un contratto triennale da circa 2 milioni di euro netti a stagione, più eventuali bonus di facile raggiungimento.

Una bella notizia per Sarri ed il suo centrocampo. Il tecnico di Figline ritroverà uno dei suoi pupilli, con il quale ha condiviso gli anni ruggenti di Empoli. Un matrimonio già riuscito in passato, che ha aiutato Vecino a compiere un doppio step all’interno della propria carriera, tra Fiorentina e Inter. E dopo otto stagioni, i due torneranno a lavorare insieme tra le mura di Formello.