“Duro contrasto”: Napoli, paura in allenamento e l’azzurro si ferma

Il Napoli si prepara alla prossima stagione e deve registrare oggi un episodio che ha fatto tenere il fiato sospeso a tifosi e staff.

Tra le squadre maggiormente al centro dei discorsi di calciomercato in questi giorni, il Napoli si presenterà al via della Serie A 2022/2023 come un vero e proprio osservato speciale. Il club azzurro infatti ha di fatto chiuso un ciclo ammainando numerose bandiere, e si prepara a stupire ancora gli addetti ai lavori e i tifosi più scettici.

Certo gli addii a Ospina, Koulibaly, Mertens e soprattutto Insigne sono difficili da digerire. Da un punto di vista affettivo e ovviamente anche tecnico. Ma la vita deve andare avanti, e il club si sta impegnando a costruire una rosa all’altezza delle aspettative, valorizzando le stelle rimaste e cercando di portarne di nuove.

La suggestione Cristiano Ronaldo per adesso resta sullo sfondo, così come la questione legata al portiere dopo le voci sul possibile addio anche a Meret. Il Napoli si gode i nuovi arrivi: il terzino Olivera, il guizzante trequartista Kvaratskhelia, i centrali difensivi Ostigard e Kim Min-jae, con quest’ultimo investito ufficiosamente del ruolo di erede di Koulibaly.

Proprio il sudcoreano è stato protagonista oggi in allenamento di un episodio che ha fatto trattenere a lungo il fiato ai tifosi azzurri. Durante un’esercitazione, infatti, è entrato duramente in modo fortuito su Victor Osimhen, la stella dell’attacco partenopeo.

Napoli, Kim stende Osimhen che lascia l’allenamento

“Duro contrasto”, così ci raccontano i nostri inviati dal Patini di Castel di Sangro. L’attaccante nigeriano è stato costretto prima a lasciare il campo e poi a interrompere la sessione di allenamento. Un’immagine certo non piacevole per chi ama i colori azzurri, anche se la sensazione è che si sia trattato di un pestone e niente più.

A scopo cautelare il giocatore si è però fermato affinché venissero fatti tutti i controlli di rito. Lo scontro è stato naturalmente fortuito, di quelli che possono capitare in allenamento, ma ha risvegliato per un momento brutti ricordi.

L’avventura di Victor Osimhen al Napoli è stata infatti segnata, nei due anni da quando è arrivato dal Lille per 75 milioni di euro, tanto dai gol quanto dagli infortuni. I primi, 28 in 62 gare, hanno fatto intravedere tutto il suo grande potenziale. I secondi invece lo hanno costretto a saltare ben 39 partite, con gli episodi più gravi rappresentati da un infortunio alla spalla e una frattura allo zigomo che lo hanno fermato ogni volta per due mesi.

Stavolta non è stato niente di grave, al punto che poco dopo il giocatore si è riaggregato al gruppo tranquillamente. Ma certo è che la sua momentanea uscita dal campo ha preoccupato non poco chi tifa Napoli. Sull’esito della stagione che verrà, infatti, la presenza in campo di un bomber come Osimhen al 100% inciderà tantissimo.