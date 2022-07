“Niente allenamento”: Milan, ore calde e colpo in chiusura

Dopo i colpi di Inter, Roma e Juventus, ora tocca al Milan cercare di chiudere il prima possibile per un nuovo giocatore.

Il Milan, come del resto tutte le squadre della Serie A, è alle prese con la preparazione per la nuova stagione. Dopo l’incredibile sconfitta contro gli ungheresi del Zalaegerszegi per 3-2, la squadra guidata da Stefano Pioli ha dato una bella risposta con la vittoria netta per 0-5 contro il Wolfsberg.

Con gli austriaci non c’è stata assolutamente partita, considerando che all’ora di gioco il Milan era già avanti di tre gol. I marcatori milanisti sono stati: Leao, Rebic, Messias, Adli e Gabbia. Il prossimo match dei rossoneri sarà sicuramente molto impegnativo, visto che sfiderà il nuovo Olympique Marsiglia di Igor Tudor.

Mentre Pioli sta preparando la squadra per difendere il titolo, Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro in sede di calciomercato. Dopo gli arrivi di Adli, preso però già l’anno scorso, ed Origi, i due dirigenti stanno cercando di chiudere un nuovo colpo per la trequarti rossonera.

Milan, De Ketelaere non si è allenato con il Brugge

Il Milan, infatti, è ormai da tempo sulle tracce di De Ketelaere e nelle prossime ore ci potrebbe essere la svolta definitiva. I media belgi, di fatto, hanno dato un importante aggiornamento sulla trattativa per prendere il trequartista: “Niente allenamento per giocatore, il quale non era presente insieme al resto dei compagni del Brugge”.

Quello di oggi non è il solo segnale che De Ketelaere è ormai in uscita, visto che prima è rimasto in panchina nel corso del match di Supercoppa e poi non è stato neanche convocato per la prima di campionato del Brugge. Il Milan, intanto, preme e spera che il club belga accetti l’offerta di 32 milioni di euro più bonus, anche perché il giocatore preme per vestire la maglia rossonera.