Addio Meret e doppio colpo tra i pali: Napoli, cambia tutto

Il Napoli riflette sulla posizione di Meret, che chiede precise garanzie sul suo impiego: se parte, ecco il doppio colpo.

Continuano ad essere giorni intensi in casa Napoli. Dopo aver accolto Kim Min-jae (acquistato dal Fenerbahce per 20 milioni), la società partenopea ora sta valutando le prossime operazioni di mercato e capire quale altro rinforzo regalare al tecnico Luciano Spalletti. Diversi i calciatori attualmente al vaglio della proprietà, tra cui diversi portieri.

Al momento infatti, in seguito al trasferimento di David Ospina all’Al Nassr, in rosa è rimasto soltanto Alex Meret il cui futuro resta tutto da scrivere. Il contratto che lo lega ai colori azzurri scade nel 2023 e fin qui le parti non sono riuscite a trovare l’intesa per quanto riguarda il rinnovo. L’ex Spal, in particolare, prima di firmare vorrebbe ricevere specifiche garanzie sul suo impiego. Tradotto: vuole essere il titolare della formazione.

Il club, dal canto suo, vorrebbe tenerlo ma al tempo stesso ha intenzione di prendere un elemento con maggiore esperienza in campo internazionale. Il nome è quello di Kepa Arrizabalaga, rimasto ai margini del Chelsea quest’anno: per lui appena 4 apparizioni in Premier League, a cui vanno aggiunte le 6 registrate in Carabao Cup. Troppo poco per lo spagnolo, finito proprio nel mirino del Napoli.

Napoli, in porta spunta Kepa: Meret ragiona sul proprio futuro

Il portiere dei Blues (nelle scorse settimane accostato alla Lazio) è il preferito di Luciano Spalletti il quale, di recente, ha chiesto alla propria dirigenza di fare tutto il possibile per ingaggiarlo. La strada verso la fumata bianca, però, appare in salita visto che i londinesi, almeno per il momento, non hanno intenzione di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Il pressing da parte dei partenopei, in ogni caso, proseguirà nei prossimi giorni.

Meret, intanto, osserva e valuta il da farsi: non è infatti da escludere, come riportato oggi nell’edizione de ‘Il Mattino’, che chieda la cessione in caso di arrivo di Kepa. Sullo sfondo, per il Napoli, restano in piedi le opzioni Norberto Neto (in uscita dal Barcellona) e Salvatore Sirigu non intenzionato a proseguire in Serie B la propria carriera. Per il club il doppio colpo è possibile, ma dipenderà tutto da Meret.