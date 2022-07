“Scatta l’ultimatum”: Juve e Inter gongolano, arriva la svolta

Ultimatum al calciatore: Juventus, Inter e un altro club potrebbero essere favorite dalle condizioni poste dalla società del calciatore

Juventus e Inter ricevono indirettamente una buona notizia. Le due formazioni potrebbero giovarsi da quanto deciso da un altro club di Serie A in queste ore. L’ultimatum posto al calciatore infatti potrebbe anche cambiare il corso degli eventi e rendere meno esigente la trattativa di mercato.

Il futuro di Nikola Milenkovic non è ancora stato chiarito ma potrebbe arrivare presto ad una decisione finale. Il difensore serbo della Fiorentina è in scadenza a giugno 2023 e i viola non vogliono correre il rischio di perderlo a parametro zero tra pochi mesi. Come già accaduto con Dusan Vlahovic, i gigliati pertanto vogliono risolvere il nodo il prima possibile.



Il calciatore deve decidere se rimanere in viola oppure fare le valigie e ripartire da un’altra piazza. Per lui si è fatta avanti timidamente l’Inter ma i nerazzurri pare abbiano legato questa trattativa all’eventuale uscita di Milan Skriniar, del quale il serbo sarebbe il sostituto naturale pure per collocazione in campo. ‘La Nazione’ di questa mattina ha fatto il punto aggiungendo nuovi particolari alla vicenda.

Fiorentina, ultimatum a Milenkovic: il calciatore serbe deve sciogliere le riserve entro il 4 agosto

Il giocatore è impegnato in questo momento in Austria, a Mils, insieme al resto dei suoi compagni della Fiorentina. Nella sua testa però aleggiano i pensieri di calciomercato e i viola sembrano essere intenzionati a voler evitare distrazioni e per farlo pretendono chiarezza in tempi brevi.



Per questa ragione, come spiega il quotidiano toscano, la Fiorentina avrebbe chiesto all’entourage del calciatore (è gestito da Fali Ramadani) di chiudere la questione entro il 4 agosto. La giornata di giovedì prossimo sarebbe stata posta come ultima chiamata per chiarire le proprie intenzioni.



Nel frattempo, sul serbo, ci sarebbe l’interesse di un terzo club – non italiano – oltre a Inter e Juventus interessato al calciatore. Ramadani avrebbe fissato una riunione con questa ‘squadra X’ (che garantirebbe di giocare la Champions al classe 1997),per il 2 agosto, due giorni prima della scadenza dell’ultimatum posto dalla società del presidente Rocco Commisso.

Milenkovic è arrivato alla Fiorentina cinque anni fa, nel 2017, dal Partizan Belgrado per circa 5.5 milioni di euro. Malgrado la prossimità della fine del contratto, i viola riuscirebbero comunque a compiere una discreta plusvalenza per lui. Secondo i rumors recenti, infatti, il serbo sarebbe valutato circa 15 milioni. Una valutazione su cui pesa la posizione contrattuale.