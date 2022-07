Addio Inter, Inzaghi rischia di perdere un talento: il Chelsea può portarlo via

Inter, Beppe Marotta e Simone Inzaghi rischiano di perdere uno dei talenti più puri della rosa. Il Chelsea prepara l’assalto.

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per costruire la rosa per la prossima stagione. I nerazzurri, dopo aver sfiorato solamente lo scudetto, vinto in extremis dal Milan di Stefano Pioli, sono pronti a dare la caccia al tricolore ancora una volta. Il club lombardo, non a caso, continua senza sosta la caccia alle occasioni estive di calciomercato.

Nonostante siano sfumati i colpi relativi a Paulo Dybala e Gleison Bremer, la lista dei desideri di Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio è ancora lunga. Il duo dirigenziale, però, deve pensare anche agli assalti proveniente dai top club per i migliori talenti già presenti nella rosa dell’Inter.

Calciomercato Inter, il Chelsea insiste per Casadei

Non a caso, infatti, l’Inter ha attirato su si sé le mira del Chelsea. Il club inglese, dopo aver acciuffato il cartellino di Kalidou Koulibaly dal Napoli, è pronta mettere a segno un altro colpo direttamente dalla Serie A. Nel mirino degli inglesi, stavolta, c’è Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 il cui cartellino è di proprietà dei nerazzurri.

Thomas Tuchel l’ha inserito sulla lista dei desideri. Proprio il tecnico dei Blues, inoltre, lo conosce molto bene perché il suo cartellino era stato inizialmente inserito nella trattativa che ha riportato Lukaku a Milano. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, il Chelsea avrebbe intenzione di acquistarlo a titolo definitivo dall’Inter di Simone Inzaghi che, ora, rischia di perdere un giovane gioiello. L’Inter non vorrebbe privarsene definitivamente, ma intanto attende l’offerta ufficiale degli inglesi. Il calciatore era stato inserito anche nella trattativa col Torino per Bremer, ma in quell’occasione le intenzioni dei lombardi erano chiare. Zhang e Marotta, infatti, avevano inserito il diritto di recompra per il calciatore.