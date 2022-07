Juventus-Marotta, colpo di scena: l’annuncio spiazza i tifosi

Dopo la lotta con la Juventus per Bremer, Beppe Marotta ha dato un annuncio sulla sua ex squadra che spiazzato tutti.

Tutti sanno della fortissima rivalità che scorre tra l’Inter e la Juventus, le quali hanno dato vita ad un derby d’Italia anche in sede di calciomercato. Le due squadre, infatti, hanno rivaleggiato per cercare di prendere Bremer dal Torino. A spuntarla è stata la ‘Vecchia Signora’ grazie alla cessione di de Ligt al Bayern Monaco per circa 80 milioni di euro.

La Juventus, di fatto, ha preso il brasiliano per 50 milioni di euro, ‘sconfiggendo’ così l’Inter che non ha potuto sferrare il colpo decisivo a causa della mancata cessione di Skriniar al PSG. Dopo Bremer, nelle prossime settimane queste due squadre potrebbero sfidarsi ancora in sede di calciomercato per Udogie.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, l’Inter potrebbe puntare al giocatore dell’Udinese, seguito da tempo dalla ‘Vecchia Signora’, in caso di una cessione di Dumfries. A prescindere dal mercato, Inter e Juventus, molto probabilmente, si sfideranno anche per lo Scudetto (senza mai dimenticare Milan e Roma) e proprio su questo c’è stato un annuncio di Marotta.

Juventus, l’annuncio di Marotta sulla lotta Scudetto: “I bianconeri sono i favoriti”

Il dirigente nerazzurro, di fatto, ha parlato così ai microfoni di ‘DAZN’ sulla prossima lotta Scudetto: “Il nostro sogno è sicuramente regalare la seconda stella ai nostri tifosi. Bisogna essere ambiziosi ed avere dei sogni, soprattutto quando ci si pone determinati obiettivi sportivi. Juventus? E’ sempre la favorita in tutte le competizioni e lo sarà anche quest’anno. Sta facendo una campagna trasferimenti di alto livello”.

Beppe Marotta con queste dichiarazioni concede ‘lo scettro’ di favorita per la vittoria del campionato proprio alla sua ex squadra, scaricando così tutta la pressione ai propri avversari che con gli acquisti di Pogba, Di Maria e, per l’appunto, Bremer, vogliono tornare ad essere i più forti del nostro campionato.