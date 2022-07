Juventus, non solo Muriel e Firmino: colpo da urlo in attacco

La Juventus è al lavoro per rinforzare ogni reparto e completare al meglio la rosa del tecnico Massimiliano Allegri.

La Juventus è stata tra le squadre più attive in questa sessione di calciomercato. Il club bianconero ha effettuato diverse operazioni interessanti sia in entrata che in uscita ed ha letteralmente rivoluzionato la formazione di Allegri. Sono arrivati colpi di primo piano e la società è al lavoro per completare la rosa.

I colpi Pogba e Di Maria hanno rinforzato la rosa e la Juve ha rimpiazzato nel migliore dei modi gli addii di Bernardeschi e Dybala. Il grave infortunio del francese ha complicato i piani del club, ma la società ha come primo obiettivo quello di rinforzare il reparto offensivo.

In vista dell’inizio del campionato una delle priorità del club bianconero è quella di trovare un vice Vlahovic, visto l’addio di Alvaro Morata. Il ritorno dello spagnolo appare al momento molto complicato e la dirigenza del club torinese sonda varie piste sul mercato, a caccia di un colpo che possa ricoprire più ruoli.

Juventus, il nome nuovo per l’attacco è Depay

Secondo quanto riporta Sky Sport l’obiettivo del club bianconero è rinforzare la rosa e trovare un attaccante che possa giocare sia come vice Vlahovic che come attaccante sulla fascia sinistra. La dirigenza ha stilato vari nomi e negli ultimi giorni si era discusso molto riguardo al possibile arrivo di Muriel o addirittura Firmino del Liverpool.

L’ultimo nome sondato dal club bianconero è quello dell’attaccante olandese del Barcellona Memphis Depay. Secondo quanto riporta Sky il giocatore, che può ricoprire entrambi i ruoli, è l’ultima idea della dirigenza della Juve. Depay rappresenterebbe sicuramente una soluzione più economica rispetto ai nomi citati in precedenza.